'Bioscoopfilm' Friends komt ook naar Nederland!

Goed nieuws voor alle Friends-fans! Vanwege het 25-jarige jubileum van de populaire comedyserie vertoont bioscoopketen Vue volgende maand de leukste afleveringen. Ook kun je genieten van nooit eerder vertoonde beelden.

De productie Friends 25: The One With The Anniversary zou eerst alleen in de Verenigde Staten te zien zijn, maar komt nu ook naar Nederland. Het is dit jaar namelijk precies 25 jaar geleden dat Monica, Joey, Chandler, Ross, Phoebe en Rachel voor het eerst op de televisie te zien waren. En ten ere van dit jubileum zijn er enkele iconische afleveringen omgezet en geremiseerd in 4K beeld.

Nog nooit vertoonde beelden

En er is nog meer nieuws. Ook zijn er nooit eerder vertoonde beelden aan de ‘bioscoopfilm’ toegevoegd, zoals interviews met de acteurs. Friends 25: The One With The Anniversary draait op 20 oktober in de Nederlandse bioscopen van Vue.