‘Bibberen’ voor Beau: talkshow tegenover Eva

Misschien wel de spannendste ‘clash’ van allemaal: de nieuwe talkshow Beau tegenover Eva Jinek.

Maandagavond gaat een droomwens voor Beau van Erven Dorens in vervulling: een eigen talkshow (22.30 uur RTL 4), simpelweg Beau geheten. Na teruglopende kijkcijfers voor Humberto Tan (RTL Late Night) en een mislukte missie voor zijn opvolger Twan Huys, moet Van Erven Dorens de late RTL-avond nu dragen. En dat tegenover Eva Jinek op NPO 1. Met spanning wordt naar deze confrontatie uitgekeken.

Verwachtingen positief

Spannend vindt de presentator, die vorig jaar de Gouden Televizier-Ring kreeg voor Beau Five Days Inside, het zelf misschien nog wel het meest. De verwachtingen over Beau zijn positief en de drukke Amsterdammer liet eerder zien een talkshow goed aan te kunnen. Hij nam in 2017 met succes ‘de zomer’ van Humberto Tan over met RTL Summer Night.

Foto: RTL

Geen fokking tafel

„Ik verheug me op Beau en tegelijkertijd ben ik dóódsbang”, zei Van Erven Dorens deze week op de seizoenspresentatie van RTL. „Misschien gaat het goed, misschien ben ik dinsdag al afgeschreven.” De man die dit tv-seizoen ook weer daklozen gaat helpen in De Sleutel (hij geeft hen een appartement om van daaruit een nieuw bestaan te kunnen opbouwen) zit niet in de bekende talkshowsetting: „Er is geen fokking tafel. Die is overal al en die gasten doen het allemaal supergoed.” De clash met Eva Jinek en de strijd om de kijkcijfers tussen RTL, NPO en Talpa in het algemeen noemt hij zelf overigens ‘een veldslag’.

Eva Jinek en Jeroen Pauw gaan naar 22.30 uur. / Lex van Lieshout | ANP

Tijdens de genoemde seizoenspresentatie hield Van Erven Dorens een voorproefje met de naar RTL overgestapte Caroline Tensen. De tv-vrouw die Het Spijt Me en Wie Ben Ik? afgestoft terug op de buis brengt, nam het gesprek over en vroeg haar collega hoe hij met de enorme druk omgaat. „Drugs”, zei Van Erven Dorens zonder nadenken. Dan weer serieus: „Ik ben ooit iemand tegengekomen met de instelling ‘fuck it, wat heb je te verliezen?’. Hij was 27, had bochel en hij zoop. Dat was zijn leven. Hij is nu dood, maar zijn ‘fuck it’ zit altijd in mijn hoofd.”

Half uur voorsprong

Maandag heeft Beau een half uur de tijd om de kijkers te overtuigen en vast te houden. Om 23.00 uur start Jinek. In januari is dat niet meer het geval, want Eva Jinek en Jeroen Pauw (zij wisselen elkaar om de paar maanden af) gaan naar hetzelfde tijdstip als Beau van Erven Dorens. NPO-bestuurvoorzitter Shula Rijxman gaf van de week aan dat dat niets te maken heeft met de nieuwe concurrent op RTL 4. „Het is een wens van de kijkers, die elf uur nogal laat vinden. Dat geldt ook voor Eva. Zij kan nu wat eerder naar huis.”