Beyoncé gaat verder met rechtszaak over naam dochter

Ruud Hermans (68) won vrijdagavond The Voice Senior. De Brabander is hartstikke blij, maar blijft ook nuchter: „Zelf naar concerten? Daar heb ik geen geduld voor hoor!”

„Het zijn hele hectische dagen”, vertelt Ruud Hermans als wij hem een dag na zijn winst aan de telefoon hebben. Voor iemand die het mega hectisch heeft, net een televisieprogramma heeft gewonnen en de hele dag pers over zich heen krijgt, is hij misschien wel de meest rustige persoon die we ooit gesproken hebben. Want inderdaad: het is hectisch. De huiskamerconcerten zijn allemaal uitverkocht, „en er liggen nog 120 mailtjes op me te wachten met aanvragen!”

Hij deed mee aan The Voice Senior omdat hij van plan was om zijn 70e verjaardag in de theaters te vieren. „Toen kwam The Voice op mijn pad. Ik had een goed gevoel, maar dat het zo zou lopen had ik natuurlijk niet verwacht. Tuurlijk: ik wist dat ik iets kon. Ik heb 9 jaar lang huiskamerconcerten gegeven, ben al heel lang bezig met covers die echt onder mijn huid kruipen… Met ouder worden leer je dat. Ik ging daar inderdaad wel heen met het gevoel dat ik iets te melden had. Maar winnen?! De eerste ronde komt dat écht niet in je op!”