Anastasia-mysterie… aan muur Albert Verlinde

Niet alleen Rusland en een musical hebben een Anastasia-mysterie. Albert Verlinde heeft er één aan de wand.

Er was eens een schilderij. Zo zou een sprookjesmusical kunnen beginnen. Bij musicalproducent en tv-maker Albert Verlinde hangt het sprookje aan de wand in zijn werkkamer. In de week voor de première van ‘zijn’ musical Anastasia (zondag in het AFAS Circustheater in Scheveningen), vertelt hij zijn verhaal.

„Hoe vínd je dit???”, begint hij enthousiast. „In 2015 begon ik als algemeen directeur bij Stage Entertainment Nederland. In mijn kamer hing een rood schilderij van een Boeddhabeeld ofzo en niet zo in mijn sfeer. In plaats daarvan koos ik een beetje schimmig familieportret. Zwartwit, heel mooi en groot. Iedereen die binnenkwam vond het intrigerend, maar de vraag wat het voorstelde kon ik niet beantwoorden. Het schilderij hing er zo al vier jaar. Deze zomer kwam ik terug van vakantie en toen had een collega van ICT een papiertje op mijn bureau gelegd. Die had uitgevonden dat de Romanov-zusjes het familieportret vormen. Eén van de zussen is dus Anastasia en die hangt dus gewoon al vier jaar in mijn kamer. Dat verzin je toch niet? Ik ben best wel bijgelovig, maar dit…”

Promotiestunt?

Is het niet een goed verzonnen promotiestunt waarmee hij ruimte in Metro wilde krijgen? „Hahaha, nee écht niet”, pareert Verlinde. „Dat is echt niet het geval.” Veel weet hij verder nog niet over het schilderij te vertellen. Dat Janine van den Ende, de vrouw van Joop, hem heeft aangeschaft voor de kunstcollectie en dat het doek geschilderd is door ene W.J. Huisman. „Ik zal Janine eens bellen. Als we die Huisman vinden, nodig ik hem uit voor de première.”

De echte zusjes Romanov.

En zo zijn er inmiddels drie Anastasia-mysteries. In Rusland wordt die al een eeuw levend gehouden. Anastasia’s hele gezin, een tsarenfamilie en enkele kamerhulpen, kwamen in werkelijkheid in 1918 bij een executie door de bolsjewieken om het leven. Anastasia was nog maar 17 jaar. Al snel ging het gerucht dat de jonge Anastasia zou zijn ontkomen en dus nog in leven was. Eén Russische dame heeft zestig jaar (!) lang en tot haar dood volgehouden dat zij Anastasia was. In de jaren negentig werden de lichamen van de Romanovs gevonden. Tenminste… Negen van de elf. Anastasia en haar broer Aleksej lagen er niet bij. Weer jaren later werden in de buurt nog restanten van twee lichamen gevonden. Enkele botten van mensen die waren verbrand en overgoten met zwavelzuur. Een van hen was een meisje van ongeveer 18 jaar, zo ontdekten wetenschappers. Maar ja, wás het Anastasia?

Van Broadway tot Scheveningen

Dit verhaal was natuurlijk voer voor een musical, zag Stage Entertainment. Het Anastasia-mysterie ging in 2017 in première op Broadway in New York en speelde twee jaar lang met veel succes. Nu tourt Anastasia door heel Amerika en zitten theaters in Madrid en Stuttgart vol. Nederland krijgt de musical vanaf zondag als vierde land te zien, een enorm kostuum- en visueel spektakel met onder meer Tessa Sunniva van Tol en Milan van Waardenburg (zie kader), René van Kooten, Ad Knippels, Ellen Evers en Gerrie van der Klei. Van Tol is Anya, een sterke en vastberaden vrouw die zich als weeskind echter niets van vroeger herinnert. Jaren na de mysterieuze vermissing van de Romanov-prinses realiseert zij zich dat ze wel erg op deze Anastasia lijkt. Dat mysterie gaat Anya ontrafelen, opgejaagd door de wraakzuchtige bolsjewiek Gleb (René van Kooten). De musicalshow in Scheveningen brengt het publiek zo in het Russische keizerrijk, maar ook in de roaring twenties in Parijs.

Er was nog meer toeval. Dat Netflix de serie The Last Czars bracht en de Hermitage in Amsterdam sinds vorig weekend ‘zomaar’ de juwelen van de Russische tsaren tentoonstelt. „Nee, dat zit niet tegen”, lacht Verlinde, die de première zondag wegens de nieuwe titel toch een hele spannende vindt. „Zelfgemaakt, een nieuwe titel en we kunnen niet in één zinnetje uitleggen wat het verhaal is. Maar het avontuur zoeken we graag op.”

Metro’s tip aan Verlinde voor wat betreft zijn schilderij-mysterie: ga ermee naar Frits Sissing bij Kunst en Kitsch. De ogen van de musicalman beginnen een beetje te glinsteren. „Helemaal niet zo’n gek idee. Zal ik Frits bellen? Best komisch.”

Twee enorme talenten trekken de kar

Albert Verlinde heeft met Tessa Sunniva van Tol en Milan van Waardenburg de twee hoofdrollen aan talenten gegund en niet aan bekende musicalgezichten. Van Tol had in 2012 wel al de hoofdrol in Disney-titel The Little Mermaid en speelde daarna in de Duitse Tarzan. Van Waardenburg was als volwassene alleen in Duitsland te zien. In De Klokkenluider van de Notre Dame, maar vooral in Anastasia. Daarin was hij Dmitry, de slechterik waarop ‘Anastasia’ – uiteraaaaaaaaard – verliefd wordt.

Tessa Sunniva van Tol en Milan van Waardenburg. / Roy Beusker

Fan-astasia’s

Verlinde beseft dat hij enigszins gokt met de twee, omdat je op hun onbekende namen geen kaartjes verkoopt. En dat terwijl het AFAS Circustheater voor Anastasia voor een paar ton werd verbouwd (‘weet je hoe de vloerbedekking was versleten na drie jaar The Lion King?’). Verlinde: „De kwaliteit in musicals blijft maar stijgen. Je moet zó goed kunnen zingen, dat niemand in de zaal denkt: dat kan ik ook. Ik bedoel het niet verkeerd, maar met middelmatigheid red je het niet. Zeker Anastasia heeft songs die zó hoog reiken… dat mag geen gimmick zijn. Ik had mensen nodig met extreme kwaliteit en tja, dan dus deze twee enorme talenten. Je krijgt iets bijzonders. Gelukkig zijn de reacties van de mensen die een try-out zagen heel goed. Er bestaan al Fan-astasias, vooral meiden van tussen de twintig en dertig. Die zijn dol op Anastasia.”

Een gok of niet, Stage Entertainment komt binnenkort ook met twee andere titels. Verlinde: „De David Bowie-musical Lazarus, daarvoor zijn al 75.000 kaarten verkocht. Niet normaal. En in februari, vast in Utrecht, Tina; de musical over Tina Turner.”