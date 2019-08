Yolanthe reageert voor het eerst op scheiding

Morgan Freeman (82), bekend als grootvader van de Verenigde Staten en de stem van God, is nu ook president van The land of the free in Angel has fallen. Metro spreekt hem over zijn rol als president, God en de lievelingsrol die nooit werkelijkheid werd.

In dit derde deel van de Fallen-serie speelt Freeman opnieuw de rol van Allen Trumbull. In het vorige deel was hij nog de vicepresident, inmiddels dus president. Dat is natuurlijk niet zonder risico en al snel is hij het doelwit van een zorgvuldig geplande moordaanslag. Gerard Butler speelt de rol van Mike Banning, de vriend en vertrouwenspersoon van Trumbull en agent van de geheime dienst die de aanslag in zijn schoenen geschoven krijgt. Aan hem de zware taak om zijn naam te zuiveren.

Tien minuten mogen we bellen met Morgan Freeman. De iconische acteur won al meer dan dertig filmprijzen, waaronder een Oscar voor zijn rol in Million Dollar Baby (2004). Misschien wordt hij wel het meest herinnerd om zijn vertolkingen van God in Bruce Almighty (2003), Evan Almighty (2007) en de National Geographic serie The Story of God with Morgan Freeman (2016).