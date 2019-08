Vrouw Kraay jr. schreef De Mol over dolle duikavond

Sophie Nuijten is in de pen geklommen in de hoop haar befaamde dolle duikavondjes met echtgenoot Hans Kraay jr. te kunnen redden. De spannende nachten, waar 'Hansie Hansie' het in Veronica Inside geregeld over heeft, komen door de verhuizing van het voetbalpraatprogramma van RTL naar Veronica namelijk in het nauw.

Na 00.00 uur: stréép

„John de Mol is onze dolle duikavond aan het verzieken", doet Hans uit de doeken in een interview met de Volkskrant. „Bij RTL duurde het programma tot 22.00 uur, nu is het 22.30 uur. En als ik later dan 00.00 uur thuis ben, gaat er een grote streep doorheen, want dan slaapt Sophie."

Ook Sophie mist de "speciale avonden" met "jarretels, kaarslicht en champagne". „Onlangs heeft ze een klein briefje naar John de Mol geschreven: Beste John, zou Veronica Inside, in het kader van het voortbestaan van de dolle duikavond, weer tot 22.00 uur kunnen duren? Vriendelijke groet en een klein kusje, Sophie."

Meer uitpraten

Ondanks dat Veronica Inside roet in het eten van zijn dolle duikavond gooit, vindt Hans het "heerlijk" om aan te schuiven bij Johan Derksen en René van der Gijp. Ook tussen hem en presentator Wilfred Genee gaat het "steeds beter". „Tijdens Veronica Inside laat hij me steeds meer uitpraten. Omdat hij me zo veel onderbreekt, vragen mensen waarom ik er nog aanschuif. Maar die onderbrekingen interesseren me niets, ik vind het heerlijk om daar te zitten. En ik denk niet dat ze mij een lul vinden."