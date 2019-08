Voice-coach Bauer: Ik ben een gevaarlijke outsider!

Frans Bauer debuteert vrijdagavond als tv-coach. Hij draait zijn stoel in The Voice Senior.

Ping, sms’je (jawel, Frans Bauer sms’t): ‘Wil je een half uurtje later bellen? Ik zit nog op de fiets.’

Antwoord: ‘Is goed. Pas je op? 95 euro boete hè!’

Eenmaal aan de telefoon, verontschuldigt de 45-jarige zanger en tv-maker zich direct. „Sorry, maar ik móet fietsen. Er mogen wat kilootjes af met het oog op de komende drukke tijd. Ik kan je ook vertellen dat ik zojuist grote, nee gigantische snelheden behaald heb, hahaha.”

Opvolger Geer en Goor

Goedlachs als altijd, die vrolijke Frans. Vanaf deze week (RTL 4) is hij vier vrijdagen voor het eerst als coach in The Voice te zien. Samen met Marco Borsato, Ilse DeLange en Angela Groothuizen coacht Bauer zestigplussers in The Voice Senior. Hij neemt in z’n eentje twee stoelen over, die van Gerard Joling en Gordon die vorig jaar winnaar Jimi Bellmartin afleverden. In januari, zo’n 25 jaar na zijn monsterhit Als Sterren Aan De Hemel Staan, start bovendien een grote theatertournee.

Vlnr: Angela Groothuizen, Frans Bauer, Ilse DeLange, Marco Borsato. / William Rutten

Volgens RTL’s programmadirecteur Peter van der Vorst vormen Frans Bauer en The Voice Senior ‘de perfecte match’. „Hij is authentiek, professioneel, een echte familieman en altijd optimistisch.” Zo, die kan de bij de commerciële omroep teruggekeerde Bauer (hij begon daar ook met realitysoap De Bauers) in zijn zak steken. „Supergaaf dat ik coach mag zijn”, klinkt het gemeend. „Ik zal proberen de wijsheden die ik in tientallen jaren heb geleerd een beetje over te brengen aan de zangers die er voor strijden. Ik ben misschien een underdog, net als mijn repertoire dat je niet vaak op de radio hoort. Maar ik heb in mijn lange carrière natuurlijk best wel wat meegenomen om een goeie coach te kunnen zijn.”

Talenten wegkapen

Underdog, dat woord gebruikt hij vaker. Dat, terwijl zijn loopbaan één grote succestocht is geweest en is. „Okay okay”, lacht Bauer het weg. „Noem me dan maar gevaarlijke outsider. We hebben al afleveringen opgenomen en deze outsider heeft al diverse talenten voor de neus van de andere coaches weggekaapt!”

„Weet je waar ik me over verwonderd heb”, babbelt de spraakwaterval gezellig door (je hoeft hem amper een vraag te stellen), „dat er in ons land zo ongelooflijk veel talent is. Mensen die het misschien eerder zelf niet gedurfd hebben om het als zanger of zangeres te proberen. Af en toe dacht ik: hoe is het mogelijk dat we jou nog niet kennen? Man, er zijn senioren bij die kunnen echt gi-gan-tisch goed zingen. Was dertig jaar geleden begonnen, denk ik dan. Dan was je nu een Europese superster. Dan was Nederland voor jou te klein. Jammer dat er blijkbaar een reden is geweest om veel eerder je droom te laten uitkomen.”

Puur blijven

Bauer denkt dat hij kandidaten iets kan bijbrengen, maar daar zit een ‘maar’ aan: „Ik vraag me eerst af: wat kan ik voor deze persoon betekenen? Kan ik met jou werken? Is er potentie om er meer uit te halen? Het gaat niet alleen om een liedje met vaste toon te zingen. Als coach wil je eigenheid horen en dat iemand meent wat hij zingt. Eenmaal gekozen probeer ik de beste krachten uit iemand te halen. En ik zeg het ook als iemand iets een beetje minder moet doen, of juist extra. Té enthousiast zingen, kan ook teveel zijn. Wat ik vooral wil is dat iemand puur blijft. Zingt iemand niet helemaal zuiver, dan probeer ik er op de stoel toch doorheen te luisteren. Of er misschien wel wat meer is, dan ik op dat moment hoor. Snap je dat?”

Foto: William Rutten

We snappen het. Hoe vond hij het eigenlijk, het luisteren in de beroemde Voice-stoel? „Ach weet je, jullie kennen me als die vrolijke Frans. Dat ben ik ook, maar als je als coach wordt gevraagd weet je dat je moeilijke keuzes moet gaan maken. En dat je mensen gaat teleurstellen. Maar al mijn keuzes onderbouw ik serieus. Eerlijkheid vind ik belangrijk.”

Alle Voices kijken

Hoe het werkte, dat wist Bauer maar al te goed. „Ik kijk altijd naar alle Voices. Ik vind het leuk om te zien hoe talent zich in ons land ontwikkelt. The Voice Kids vind ik ook zo mooi. Bij sommige kinderen vraag ik me af ‘wat gaat er van jou worden?’. Zó goed. In ons kleine landje hebben we toch maar veel mensen die supergoed kunnen zingen.” Hij denkt dat hij best ook coach kan zijn bij de kids-editie en The Voice of Holland. „Dat denk ik wel ja, al is mijn muziek een ondergeschoven kindje. Ik ben serieus met mijn werk bezig en heb niet voor niets internationale successen behaald en heb niet voor niets meer dan vijftig keer in Ahoy of een stadion als het Gelredome gestaan… En dat terwijl ik begon met mijn eigen cd’s zelf van deur tot deur te verkopen. (stilte) Oh ja, sorry, ik ben die gevaarlijke outsider, haha. Ik kan inmiddels wel wat overbrengen en kan in elke Voice een waardevolle toevoeging zijn. Ik denk dat ik mensen het beste uit zichzelf kan laten halen en ze laten opbloeien.”

Foto: Paul Bergen | ANP

De enthousiaste Brabander denkt dat coachen in The Voice Senior wel moeilijker is dan de andere versies. „Deze kandidaten zijn al een leven lang gewend om dingen op een bepaalde manier te doen. Snap je dat? Daar ligt de uitdaging. Dat ik dingen voor hen makkelijker of prettiger kan maken.”

Terug bij RTL

Met zijn debuut als coach is terug bij RTL. „Ik heb het jarenlang ook naar mijn zin gehad bij AVROTROS. Het afscheid was daarom best emotioneel. Het was een afscheid van iets wat heel mooi is geweest en ik koester. Maar bij RTL ga ik weer iets met reizen doen en ook een muziekprogramma. Alles onder de noemer entertainment. Op de publieke omroep mag dat in de toekomst waarschijnlijk wat minder. Daarom ben ik blij en ook trots dat ik terug ben op het oude nest waar ik met De Bauers (realitysoap, red.) al zoveel succes had. En dat ik ongegeneerd televisie mag maken voor het volk. Mensen vermaken, dat is waar Frans Bauer voor staat.”