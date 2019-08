Taylor, Ariana en Billie winnaars MTV Awards

Bij de 36ste editie van de MTV Video Music Awards zijn popsterren Taylor Swift, Ariana Grande en Billie Eilish de grote winnaars geworden. De zangeressen wonnen tijdens de ceremonie in Newark elk drie prijzen.

Award van de avond

Taylor Swift ging er met de belangrijkste award van de avond, die van Video Of The Year, vandoor voor You Need To Calm Down. Ook won ze in de categorieën Video For Good, opnieuw met You Need To Calm Down, en Best Visual Effects voor Me! met Brendon Urie.

Ariana Grande werd uitgeroepen tot Artist Of The Year, haar laatste single Boyfriend met Social House won in de categorie Song of Summer en haar video van 7 Rings kreeg een prijs voor Best Art Direction. Billie Eilish kreeg de beroemde MTV VMA-maanmannetjesawards voor Best New Artist, Push Artist of the Year en Best Editing.

Andere winnaars

Andere meervoudige winnaars waren Shawn Mendes en Camila Cabello die met hun hit Señorita scoorden in Best Collaboration en Best Cinematography. Lil Nas X' Old Town Road werd uitgeroepen tot Song of the Year en kreeg ook een prijs voor Best Direction. De Zuid-Koreaanse boyband BTS won in de categorieën Best K-Pop en Best Group.