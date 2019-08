Sebastiana en Martin van Love Island uit elkaar

De eerste break-up van een koppel uit het programma Love Island is een feit. Op haar persoonlijke Instagram meldt Sebastiana, die een setje vormde met Martin, dat de twee hebben besloten een einde aan de relatie te maken.

„Ik wil jullie even meedelen dat Martin en ik hebben besloten om er een punt achter te zetten", schrijft ze. „Het is ontzettend moeilijk voor ons om het te vertellen, omdat de liefde die we van jullie voor ons zien ongelooflijk is. We hebben allebei nog liefde voor elkaar en we zullen altijd een plekje in elkaars hart hebben."

No hard feelings

De break-up komt al heel snel, want het was pas een paar maanden aan tussen Sebastiana en Martin. Toch verzekert Sebastiana dat bij de breuk geen nare dingen zijn gebeurd. „Uiteindelijk hebben we de twee mooiste maanden gehad uit ons leven. Ik zal Martin altijd steunen en er zijn no hard feelings."

Vorige maand werden Sebastiana en Martin tweede bij Love Island. Winnaars Aleksandra en Denzel en koppels Rowèna en Stenn en Matthy en Kelly zijn wel nog samen.