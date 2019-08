Robots schitteren in Almere

In een serie besteedt Metro aandacht aan het ruim 40 jaar jonge Almere. Deze keer: vernuftige robots schitteren als acteurs in het buitentheater.

Eigenlijk weet je niet wat je ziet, als je je auto nabij het Almeerderstrand hebt geparkeerd. Plots doemt namelijk een heel dorp op, een ‘buitentheaterdorp’ welteverstaan. Met horeca, een gezellig plein, een gigantisch decor, tribunes met 720 plaatsen en een enorme kraan waarvan je nog niet weet wat die in vredesnaam op het terrein doet. Hier, op deze fijne gastvrije plek, huist al twaalf jaar het gezelschap Vis à Vis.

De grenzen opzoeken

Vis à Vis werd in 1990 opgericht en heeft in de hele wereld, tot in Nieuw-Zeeland aan toe, ‘de grenzen van het buitentheater opgezocht’. Decorstukken werd verscheept over de oceanen, acteurs vlogen overal naartoe. Maar vanaf 2007 is Vis à Vis op een eigen in het oog springende plek in Almere te vinden. Honderdduizenden mensen hebben die weg naar het buitentheater gevonden en ook dit seizoen loopt het bij ROBOT storm. De voorstelling is praktisch altijd uitverkocht en werd onlangs door het succes verlengd tot en met 29 september.

Ook vliegen kan gewoon bij Vis à Vis in Almere. / Sasja Bork

Opvallend: twee van de oprichters, Marianne Seine en Marinus Vroom, zijn er vanaf het begin als creatieve breinen en acteurs bij en spelen in ROBOT regelmatig de hoofdrollen. Zij zijn dan in de nabije toekomst het echtpaar Betty en Aad, een tijd waarin de cybermens je beste vriend zou kunnen zijn. Aad biedt echter weerstand tegen de kunstmatige intelligentie van de vele robots, terwijl zijn vrouw - gebonden aan een rolstoel – een door de overheid verplichte zorgrobot moet hebben. Het leuke, wat ouderwetse stel verzet zich op een bijzonder grappige manier tegen alles wat maar cyber is. Daarmee is het onderwerp gelijk ook actueel.

Ontbijtje per transportband

Want humoristisch is ROBOT zeker en bovenal vernuftig (er is op één scene na geen gesproken tekst). Als je ziet hoe de robots over het tientallen meters brede en diepe buitenpodium bewegen, als je merkt hoeveel aandacht er is besteed aan een door Aad gebouwde transportband die op spectaculaire wijze een ontbijtje klaarzet en als je ziet hoe de planten in de tuin water krijgen… dan snap je waarom de tribunes in Almere altijd vol zitten. Maar dat is Vis à Vis niet alleen. Het publiek komt vroeg, geniet van het aanbod van eten en drinken en maakt er een echt avondje (of middagje) uit van. In het weekend staan er bovendien bandjes geprogrammeerd.

Foto: Anna van Kooij

„Vis à Vis aan iemand uitleggen die hier nog nooit geweest is, is best moeilijk”, geeft Mascha Selhorst van het theaterteam toe. „Daar ligt onze uitdaging. Als mensen eenmaal zijn geweest, komen ze heel vaak terug. Al zijn we er ook trots op dat de allereerste voorstelling op deze plek meteen een succes was.”

Dat kan helemaal niet...

De voorstellingen zijn zo groots van opzet en veelomvattend, dat ze tegenwoordig twee seizoenen worden gespeeld. Selhorst: „Nu wordt er in de show gevlogen en eerder hadden we een enorm waterbassin. Eigenlijk hebben we altijd een decor waarvan je vooraf zou zeggen: dat kan helemaal niet.” Vis à Vis draait als stichting en dat gaat nog altijd prima. Selhorst: „ROBOT gaat zo goed, dat we er zoals het er nu naar uit ziet de volgende zomer mee door kunnen.”

Foto: Anna van Kooij

Echte Vis à Vis’ers

Soms verandert de samenstelling van de cast met een enkeling, maar de acteurs zijn honkvast. Selhorst: „Ze zijn doorgewinterd en totaal op elkaar ingespeeld. En deze vorm van fysiek buitentheater maken, is niet voor iedereen weggelegd. Onze acteurs zijn echte Vis à Vis’ers. Ze bouwen ook mee, zijn erg betrokken.”

Komende winter komt het buitengezelschap met – jawel – een kleine binnenvoorstelling (Deep Ocean). Selhorst zegt daarover alvast wat cryptisch: „Op de diepe oceaanbodem onmoeten acteurs en publiek elkaar, heel confronterend. Naar buiten gaan we overigens wel, want lichtkunstenaars maken projecties in de omgeving, zoals in het bos.”