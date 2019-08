Nickelodeon Festival: beetje opletten wat je zingt

18.000 kids en ouders genoten zondag op het Almeerderstrand van het tweede Nickelodeon Familie Festival. Daar moet je wel een beetje op je woorden letten. Roxeanne Hazes hield er keurig rekening mee.

‘Luier verschonen’. Het is de eerste tent die Metro ziet staan bij het betreden van het Almeerderstrand. Briljant, nog nooit gezien op een festival. Het is er druk, al blijkt al snel dat de schaduw in de tent populairder is dan de luiertafels.

Handig! De luiertent. / Metro

Het is namelijk heet op het Nickelodeon Familie Festival. Bloedheet, net als in het hele land. Voor de 18.000 bezoekers zijn door de nummer 1-kinderzender passende maatregelen genomen, laat een woordvoerder van Nickelodeon weten. Er zijn veel extra watertappunten, er wordt actief water uitgedeeld, een KWF Insmeerbar is geïnstalleerd, EHBO-ers en beveiligers (langs de waterkant) zijn extra alert. Speakers op het podium roepen op om met de ouders een plek af te spreken voor als je elkaar kwijt bent, zoals bij meetingpoint Huize Herrie of Shimmer & Shine.

De kids en hun – veelal jonge – vaders en moeders laten zich door de brandende zon niet van de wijs brengen. Is het iets te warm in de rij bij een meet & greet? Lekker wapperen met het programmaboekje dan maar. Zo is de piepkleine Silver Metz hartstikke populair. Kinderen hebben het er voor over om lang voor de winnaar van The Voice Kids in de rij te staan. Hét moment voor de foto duurt soms maar drie tellen, maar dat ligt aan hen zelf. Sommigen kijken Silver door de spanning niet eens aan en rennen na de klik meteen weg. Maar ja: foto in the pocket! Twee meisjes nemen wel de tijd en scoren ook een handtekening.

Vanuit het reuzenrad overzag je het hele Nickelodeon-festivalterrein. / Metro

‘Ik zit op jouw YouTube!’

Zo is er op het Nickelodeon Familie Festival werkelijk van alles te doen. Van je weg zoeken in een opgeblazen doolhof tot draaien in een torenhoog reuzenrad en klauteren in een mega-stormbaan. De wachtrij voor het inderdaad mégading is tientallen meters. Druk is het ook bij een workshop slijm maken, in een grote tent ook op videoschermen te volgen. „Ik zit op jouw YouTube!”, zegt een kleine deelneemsters tegen de vrouw die vandaag de slijmdeskundige is. „Nou wat leuk!”, antwoordt zij enthousiast. „Weet je dat ik weleens in een slijmbad heb gezeten? Vies joh.”

De mega-stormbaan. / Metro

Maar waar de hele gezinnen vooral voor komen zijn de Nickelodeon-helden. YouTubers, influencers, poppen als Spongebob voor de allerkleinsten, actrices als Britt Scholte van GTST, het houdt niet op. „Dat is hier toch uniek, dat wij ze hier allemaal samen kunnen brengen. Vooraf kunnen kinderen al vragen insturen die tijdens q & a’s (interviews) worden beantwoord. Ja, dit festival zien wij als Nickelodeon als een mooie afsluiter van de zomervakantie voor het grootste deel van Nederland.” (midden-Nederland heeft nog een weekje, red.)

Praten doen al die helden niet alleen, want op de main stage wordt vooral gezongen. Tot in de nacht stonden hier onder meer nog Guus Meeuwis, André Hazes, Ronnie Flex en Maan tijdens Strandfestival ZAND. De hele nacht en ochtend werd hetzelfde terrein vervolgens omgebouwd tot Nickelodeonfestijn. Flex en Maan zijn er deze zondag op hetzelfde podium weer, net als onder meer Broederliefde, eerdergenoemde Silver, de heren van STUK, Kalvijn en Roxeanne Hazes. Sommige kinderen scoren liever een foto met de 20-jarige Spongebob (door afsluiter Ronnie Flex zondagavond wegens de verjaardag welverdiend toegezongen), maar toch vinden de kids zulke grote artiesten natuurlijk geweldig. Zo wordt er bij Broederliefde ouderwets gegild.

Populair: de ballonnen. / Metro

Broederliefde, de kenners

Broederliefde merkte zelf ook wel dat het dak eraf ging. Als ze zijn opgefrist doet Emms even aan een potje opdrukken boven een backstagezwembadje. En daarna, in een gekregen Nickelodeonshirt: „Dat dak zit er nog op, maar daar is alles wel mee gezegd hè?” „Het podium stond letterlijk en figuurlijk te bakken”, vult Mella aan. Of ze nou in het voetbalstadion van Sparta of Rotterdam Ahoy stonden, altijd komen er wel kids kijken. „Shows voor alle leeftijden”, zegt Sjaf. „Dit was wel specialer.” Ze vinden het wel mooi, dat ‘grut’ dat uit hun plaat gaat. „Het maakt ze allemaal niet uit, ze zingen de longen uit hun lijf”, zegt Edson. Sjaf: „Ze houden geen rekening met eer of trots. Ze gaan gewoon lekker los.” Sjaf is zelf weleens bij Kids Adventure in hun thuisstad Rotterdam geweest. „Maar in onze tijd was er nog niet zo veel.” „ Ook geen social media”, vult Emms aan. „Je zag alles op tv.” Als ze in hun kindertijd een main stage-programma hadden mogen samenstellen dan wisten ze het wel: Ali B, Party Squad, Brace, Brainpower en Def Rhymz. „En Spongebob!”, zegt Sjaf. „Ik hoor net dat hij jarig is. Is ie al 20? Straks wordt hij nog grijs.” „Heeft hij nou zijn rijbewijs al?”, vraagt Mella. „Ik heb gezien dat Spongebob moest afrijden bij Juf Puff. De eerste keer was hij gezakt.” Jaja, welkom bij Broederliefde, de Nickelodeonkenners.

Emms van Broederliefde doet backstage even aan opdrukken. / Metro

Mama Was Een Drama

Ook Roxeanne Hazes heeft van de blije kinderen voor haar podium genoten (‘alleen die hitte, niet te dóen gewoon’). Een paar dagen eerder trad ze nog met haar nieuwste nummer Mama Was Een Klootzak op Eva Jineks talkshow. „Ja, dit is wel wat anders, haha. Er komen wel kinderen naar mijn shows en die zingen dan ook alles mee. Maar voor zo’n publiek sta ik niet vaak.”

Mama Was Een Klootzak sloeg ze in Almere bewust over, zegt ze enkele minuten na haar optreden. „Ik kwam er ter voorbereiding achter dat bijna al mijn liedjes een vloedwoord bevatten. Shit, kloten, dat soort dingen. Ik had er voor kunnen kiezen om de 100% NL-versie Mama Was Een Drama te zingen, maar nee. Ik was bang dat ik klootzak er per ongeluk in zou fietsen. Dat zou ik heel lullig vinden en het zelf als moeder ook niet leuk vinden als mijn kind aan scheldwoorden wordt blootgesteld.”

Roxeanne Hazes in de hitte. / Metro

Hazes, die zelf helden had als Jody Bernal, No Doubt en Gwen Stefanie, vindt het festival leuk. Het liefst had ze haar zoon Fender meegenomen. „Maar hij is nog zo klein, het is te warm. Volgend jaar is hij erbij hoor! Fantastisch. We hebben nu de musical Peppa Big in het vooruitzicht. Daar gaan we in december heen. Fender is helemaal fan.”

Maan danst en springt

Maan is een halve dag uit Almere weggeweest en nu dus al terug. „Gister was het ook al zo heet. Een beetje te warm om op treden, maar perfect voor een festivalsfeertje.” Ze moet nog het podium op als Metro haar spreekt. Een kinderpubliek staat haar wel aan. „Kinderen komen vaker naar me kijken, maar zóveel niet. Ze vormen een superleuk publiek en doen alles wat je zegt. Ze zingen mee en kennen geen enkele schaamte. Daardoor ga ik zelf nog harder dansen en springen, we hypen elkaar een beetje op.”

Ronnie Flex vanuit het reuzenrad gezien. / Bart van der Putten | Nickelodeon

Zelf ging ze als kind niet naar ‘iets als dit’. „Nee, wij gingen naar De Parade bijvoorbeeld en niet naar Disneyland Parijs. Fan was ik wel, van K3, Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival. Ik heb één keer met K3 mogen optreden en zelfs toen voelde ik nog iets van ‘ooohhh, het is gewoon K3!’. Ik snap die blije kinderen hier op het festival helemaal.”

En blij zijn ze, urenlang. Op de main stage wordt daarom af en toe ook aandacht gevraagd voor Movement On The Ground, de vluchtelingenorganisatie waarvoor onder meer Johnny de Mol actief is. „Omdat niet elk kind op de wereld het zo leuk heeft als wij hier nu met z’n allen op het strand.”