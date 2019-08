Na 14,500 matches vindt Mr Tinder liefde offline

Kom op, wees eerlijk. Had je echt gedacht dat je de liefde van je leven zou vinden op Tinder? Mr Tinder, Stefan-Pierre Tomlin, moet na meer dan 14.500 matches toch toegeven dat hij de liefde offline heeft gevonden.

Ouderwetse manier

Tomlin was de meest naar rechts geswipte man van 2017, wat hem de titel Mr Tinder opleverde. Gedurende twee jaar swipeten zo'n twintig dames per dag hem naar rechts. Toch heeft hij in het echte leven gevonden wat de app hem in de vijf jaar dat hij zocht niet kon brengen: de liefde. Tomlin ontmoette zijn vriendin op de ouderwetse manier: via een vriend. Nu is hij alweer een tijdje samen met Natasha Boon, die ooit meedeed aan de Engelse variant van the X-Factor.

Jaloers

Al na de eerste date waren de twee onafscheidelijk, hoewel Boon zich wel afvroeg waarom Tomlin een datingapp nodig had: „Hij is zo knap!" Een beetje jaloers over de duizenden matches is ze dan ook wel. „Maar ik waardeer het dat zoveel mensen hem wel zien zitten en ik voel me dan ook bevoorrecht dat ik bij hem mag zijn", vertelt ze aan The Sun.

Zelf zat Boon niet op datingapps, wat misschien ook de reden is dat ze twee elkaar op Tinder nooit zijn tegengekomen.