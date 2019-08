Merel Westrik gaat talkshow maken voor John de Mol

Nieuwslezeres Merel Westrik vertrekt eind deze maand bij RTL Nieuws. Ze gaat vanaf half oktober een wekelijkse talkshow presenteren op Net 5, maakte Talpa donderdag bekend. Op welke dag of welk tijdstip de talkshow op de zender van John de Mol wordt uitgezonden is nog niet bekend. Over mollen gesproken: Westrik was het zelf in het afgelopen seizoen van Wie Is De Mol?

'Leukste vrouwenzender van Nederland'

Westrik zegt dat haar vertrek bij RTL Nieuws "een beetje zeer" doet, maar dat ze heel veel zin heeft in het avontuur op Net 5. „Ik kan niet wachten", zegt ze. „Alles hieraan voelt goed. Er ligt een avontuur voor me en ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe ik daar naar uitkijk." Westrik heeft zin in "samenwerken met Linda en Jildou, een nieuwe redactie en aan het begin mogen staan van een reeks nieuwe plannen om van Net5 weer de leukste vrouwenzender van Nederland te maken".

Linda de Mol blij

Net5 moet onder leiding van creatief directeuren Linda de Mol en Jildou van der Bijl weer dé vrouwenzender van Nederland worden. De Mol en Van der Bijl, die elkaar kennen van LINDA., zijn blij met de komst van Westrik. „Merel beschikt over een sprankelende persoonlijkheid en veel humor en dat, in combinatie met haar ruime journalistieke en tv-ervaring maakt haar dé vrouw om Net5 een gezicht te geven. We kunnen niet wachten om met haar samen te werken."

Naast de genoemde talkshow gaat Merel ook andere programma's op de zender presenteren. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Op Twitter was de overstap al snel treding topic.