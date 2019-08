Filmscenes worden compleet anders met nieuwe muziek

Sophie Nuijten is in de pen geklommen in de hoop haar befaamde dolle duikavondjes met echtgenoot Hans Kraay jr. te kunnen redden. De spannende nachten, waar 'Hansie Hansie' het in Veronica Inside geregeld over heeft, komen door de verhuizing van het voetbalpraatprogramma van RTL naar Veronica namelijk in het nauw.

Na 00.00 uur: stréép

„John de Mol is onze dolle duikavond aan het verzieken", doet Hans uit de doeken in een interview met de Volkskrant. „Bij RTL duurde het programma tot 22.00 uur, nu is het 22.30 uur. En als ik later dan 00.00 uur thuis ben, gaat er een grote streep doorheen, want dan slaapt Sophie."