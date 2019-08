Channah: Ik zou weer mee willen doen aan Temptation

Het tweede seizoen van Temptation Island VIPS is volop bezig en het gaat er schokkend aan toe. Inmiddels is ook in de laatste aflevering bekendgemaakt dat Channah in verwachting is en zij en Quentin verlaten dan ook het programma, waar ze al snel worden opgevolgd door Liessinde en Orpheo. Maar aan De Telegraaf vertelt Channah dat ze in de toekomst zó weer mee zou doen aan het programma!

Gelukkig stel?

Channah zit samen met de vader van haar kind en partner Quentin op de bank bij De Telegraaf om te spreken over hun deelname aan Temptation Island VIPS. Of de twee nou samen of uit elkaar zijn, is niet helemaal duidelijk. Officieel hebben ze geen relatie meer bevestigen ze, maar ze wonen nog wel samen en de liefde straalt er vanaf op de bank. Ook presentatrice Ingrid Jansen wijst de twee erop dat ze „er zo ontzettend gelukkig uit zien" waarop beiden eerst lachen en Channah daarna in huilen uit barst. „Ik moet altijd huilen van die filmpjes", snikt ze. „Maar dat is omdat ik de hele dag om alles moet huilen hoor, want ik heb deze aflevering al zes keer gezien."

Het onderwerp blijft even op de achtergrond, maar later in de aflevering komt Jansen terug op de vraag of het nog goed kan komen tussen de twee. „Weet je wat het is", begint Quentin over de liefde tussen hen twee, „We hebben het inderdaad superleuk samen. We zijn elkaars beste vrienden. Ik denk als die kleine er straks is dat het twee kanten op kan gaan: of we groeien uit elkaar, of we groeien juist heel dicht naar elkaar. We kijken wel wat er gaat gebeuren."

Nu kunnen we het aan!

Als de twee in de toekomst weer een koppel vormen hebben ze bij Temptation Island VIPS in ieder geval al een deelnemend koppel wat Channah betreft. „Ik zou het niet nog een keer zo doen", benadrukt ze wel. Wat je nu dus denkt, maar dat is denk ik ook het gevaar, is dat je weet hoe het in elkaar zit. Nu weet je hoe het spelletje werkt. Nu kunnen we hem aan!" Quentin schiet daarop in de lach en vult aan „Omdat je hem niet hebt afgemaakt wil je hem finishen."

Channah vervolgt: „Ik zou het zo weer doen". Quentin twijfelt: „Zij moet mij echt over de streep trekken dan", zegt hij. „Dit gaat toch gewoon 100 procent weer fout. Ze kan dit nu wel zeggen, maar ze was al klaar met mij toen ze beelden van mij zag dat ik tieten vast had. Wat eigenlijk niet zo was. Nu zeg je zelf: het was niet zo erg." Channah is het daar niet mee eens: „Maar dan kan ik toch denken: nee het is niet zo erg", zegt ze verontwaardigd, waarop Quentin zegt: „Maar we weten nu dat jij niet zo denkt."

Eigen YouTube-serie

De toekomstige ouders maken in het programma ook bekend dat ze een eigen YouTube-serie voor LINDA.Meiden krijgen, waarbij ze het stel volgen tot en mét de bevalling. Channah: „Er wordt niets uitgelaten. Alles wordt gevolgd en gefilmd." We kunnen niet wachten!