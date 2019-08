10 tips op de Uitmarkt in Amsterdam

Het tweede seizoen van Temptation Island VIPS is volop bezig en het gaat er schokkend aan toe. Inmiddels is in de laatste aflevering bekendgemaakt dat Channah in verwachting is en zij en Quentin verlaten dan ook het programma, waar ze al snel worden opgevolgd door Liessinde en Orpheo. Maar aan De Telegraaf vertelt Channah dat ze in de toekomst zó weer mee zou doen aan het programma!

Gelukkig stel?

Channah zit samen met partner en vader van haar kind Quentin op de bank bij De Telegraaf om te spreken over hun deelname aan Temptation Island VIPS. Of de twee nou samen zijn of uit elkaar, is niet helemaal duidelijk. Officieel hebben ze geen relatie meer, bevestigen ze, maar ze wonen nog wel samen en de liefde straalt er vanaf op de bank. Ook presentatrice Ingrid Jansen wijst de twee erop dat ze „er zo ontzettend gelukkig uit zien" waarop beiden eerst lachen en Channah daarna in huilen uit barst. „Ik moet altijd huilen van die filmpjes", snikt ze. „Maar dat is omdat ik de hele dag om alles moet huilen hoor, want ik heb deze aflevering al zes keer gezien."