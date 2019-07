The Lion King nu al record aantal bezoekers in NL

Je had de serie, toen een film, toen een tweede film en daarna was het basta: Sex and the City komt nooit meer terug. Maar fans springen een gat in de lucht bij het volgende nieuws: er komt een nieuw boek én een nieuwe tv-serie van Sex and the City-schrijfster Candace Bushnell. En die klinkt nog beter dan het oldskool Sex and the City!

In maart afgelopen jaar werd bekendgemaakt door Deadline dat het boek van Sex and the City een follow-up kreeg met de naam Is There Still Sex in the City? Het boek staat gepland voor 6 augustus, maar dat is dus niet het enige: dit boek krijgt ook een tv-staartje met een eigen serie op televisie. En de serie zal gaan over een categorie vrouwen die je wellicht niet verwacht.

50-plussers