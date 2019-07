The Lion King breekt Nederlands biosrecord

Sinds de release op 17 juli zijn al ruim een miljoen Nederlanders naar de nieuwste Lion King-film geweest. Nooit eerder bereikte een film in ons land zo snel de miljoenste bezoeker. De Disney-kassa rinkelt behoorlijk: de omzet in Nederland is nu 11 miljoen euro.

Eén 'echte' scene

De meeste bioscoopbezoekers en journalisten zijn enthousiast over deze Lion King (ook Metro, zie onder). Regisseur Jon Favreau zorgde voor een film die helemaal uit de computer kwam. Nou helemaal: Metro schreef in de recensie al over een gerucht dat één scène ‘echt beeld’ zou bevatten. Favreau gaf dit weekend toe dat dat inderdaad het geval is in de openingsscène.

Nederland smult dus weer van het leeuwenverhaal over Simba, koning Mufasa, de valse broer van de koning Scar en andere wereldberoemde personages. In de Amerikaanse versie hoor je stemmen van Donald Glover (Simba), Beyoncé (de oude Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar) en James Earl Jones (Mufasa). De ‘Nederlandse Beyoncé’ is April Darby, die eerder te zien en te horen was in musical The Body Guard.