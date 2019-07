Temptation-Rosanna en Michella Kox samen op de bank

Wie Temptation Island de afgelopen jaren heeft gevolgd weet twee dingen: Michella Kox is de koningin wat betreft de roddels over het programma en Rosanna (die van Niels) had tot voor kort een bloedhekel aan haar precies om die reden. De meeste roddels die Kox naar buiten bracht, gingen namelijk over Rosanna en haar huidige lief Niels. En dat blijkt best veel te weeg te hebben gebracht in het leven van Rosanna.

Verrassend genoeg is Rosanna te gast geweest bij Michella Kox voor de opnames van Alles Kan Kapot: een serie op het YouTube-kanaal van Kox. Hoewel de twee al tijden met elkaar lopen te ruziën op social media, bleek Rosanna niet de beroerdste om langs te komen toen Kox haar vroeg voor de video, waar ze voor eens en altijd samen roddels konden bespreken én ontkrachten.

Vaak ruzie

Aan het einde van het gesprek, na roddels over de nieuwe Temptation Island Vips en nog enkele andere zaken die voorbij komen, begint Kox over de band tussen haar en Rosanna. „Ik heb jullie natuurlijk wel een beetje belachelijk gemaakt", zegt Kox een tikkeltje beschaamd. „Vind je dat erg?" vraagt ze vervolgens. Rosanna knikt. „Ja het was niet echt leuk. Ik had heel vaak ruzie met Niels door jou."

Rosanna vertelt dat op het moment dat Kox op Facebook aangaf dat Niels vreemd ging, ze haar vriend kwaad opbelde om te vragen waar het op sloeg. „Hij werd helemaal leip. Dan kreeg hij echt kortsluiting", vertelt ze over de situatie. Hoewel Kox aangeeft dat je haar ook niet zo serieus moet nemen, zegt ze ook geen spijt te hebben van de roddels. „Het spijt me gewoon totaal niet", lacht ze hardop. „Ik kan er niets aan doen. Ik denk dat ik toen gewoon berichtjes heb gekregen. Ik weet ook niet waar je het over hebt hoor."

Pas als Rosanna haar helpt herinneren aan een foto van het geslachtsdeel van Niels die Kox de wereld in geslingerd had, daagt er iets bij de roddelqueen. Toch lijken de twee voor eens en altijd de strijdbijl te hebben begraven en daarmee is de kous af. Met een glas rosé in haar hand proost Rosanna op de volgende aflevering, dan met Ex On The Beach's Lisa. We zijn benieuwd...