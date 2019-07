Partysquad's Ruben komt met eigen 'Indo-kledinglijn'

Ruben Fernhout, dat is toch die van de The Partysquad?! Klopt, maar vanaf nu is Ruben ook de man achter de kledinglijn Masa Cinta: en voor de mensen die een band met Indonesië hebben, komen de stoffen vast heel bekend voor…

Fernhout praat honderduit als we hem spreken over zijn eerste project op het gebied van fashion. Hij is bloednerveus voor de lancering, zaterdagmiddag in Hotel Jakarta, Amsterdam „Omdat dit iets is wat recht uit mijn hart komt”, vertelt hij vol trots. Het concept is eigenlijk heel herkenbaar voor mensen met Indo-roots of de vele duizenden vakantiegangers die ooit een bezoekje hebben gebracht aan Indonesië: batik-stoffen, maar dan in een hip jasje.

'Kon wel wat worden'

„Ik ben zelf half Indonesisch en kom heel graag in het land”, vertelt hij verder. „Sinds langere tijd zijn onze pijlen gericht op Azië met The Partysquad. We hebben Amerika gehad, maar dat vonden we zo overdreven af en toe. Mijn roots liggen in Indonesië, het broertje van Jerry woont in China… We komen dus graag in Azië en treden er ook veel op. Dan draag ik graag kleding met zo’n batik-printje, maar de pasvorm van kleren die ik daar kon kopen was vaak totaal niet geschikt voor mij. Ik begon dus een tijdje geleden puur voor mezelf met het laten ontwerpen van kleren met die stof. Al snel kreeg ik allerlei vragen van mensen die wilden weten waar ik dat vandaan had. Dit kon dus nog wel eens iets worden.”

Het plan werd steeds serieuzer toen hij ook iets liet maken voor goede vriend en collega Diplo, die wereldwijd hits scoorde met onder andere Justin Bieber. En toen zelfs DJ Snake een artikel van Ruben droeg, was het hek van de dam: „Toen moest ik er wel iets mee doen, want ik merkte dat iedereen vroeg waar het vandaan kwam.”

Het idee voor Masa Cinta was een feit: een kledinglijn met de batik-stoffen. „Ik merkte ook heel veel Indo’s in Nederland helemaal niet zo erg uitdragen waar ze vandaan komen. Als je vraagt naar het verleden, vindt de oudere generatie het lastig om daarover te vertellen. Ik merk dat de jongere generatie wel iets meer wil showen waar ze vandaan komen; trots op hun roots. Het zou toch tof zijn als dit daarbij zou kunnen helpen?”

Partysquad in de ijskast?

Het tofste kledingstuk uit zijn lijn? „Ik vind die batik pakken die ik heb gemaakt met korte broek en overhemd gewoon heel gaaf. Dat is niet iets wat iedereen zou dragen, maar past wel in het festivalbeeld van nu”, vertelt Ruben enthousiast. „En heus niet alleen voor mannen. Voor de grap deed ik een van de blousjes aan bij een vriendin en het stond echt supergaaf.”

Maar wie denkt dat Ruben zijn Partysquad-carrière in de koelkast heeft gezet, een uitstekend businessplan heeft uitgeschreven en slapend rijk hoopt worden met de kleren, heeft het mis. „Ik heb geen flauw idee wat het mij gaat brengen. Ik ben absoluut nu niet de man die opeens kledingontwerper is geworden. Als ik het voor het geld had gedaan, had ik dit sowieso nooit gedaan. Dan was ik de studio ingedoken met een aantal artiesten om een paar vette platen te maken of wat extra optredens ingepland. Dat zijn de dingen die ik kan, die veilig zijn en waar ik goed in ben. Dit is heel iets anders. Ik vind het heel eng, omdat het iets heel persoonlijks is. Maar dat maakt het ook zo tof als het wel lukt. Want hoe trots ben je dan!”