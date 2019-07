Imanuelle Grives vast in België vanwege drugsvondst

Actrice Imanuelle Grives is gisteren in België opgepakt tijdens het festival Tomorrowland omdat ze verschillende soorten drugs bij zich had. Dat meldt de Vlaamse krant Gazet van Antwerpen. Volgens de krant verblijft Grives momenteel in een Vlaamse cel.

Meer dan gebruikershoeveelheden

Ook tijdens een huiszoeking bij haar verblijfadres werden drugs gevonden. De advocaat van Grives spreekt over een „zeer fout afgelopen experiment”. Volgens het Belgische OM had Grives meer dan de gebruikershoeveelheden van verschillende soorten soft- en harddrugs bij zich. Ze zou ongeveer honderd xtc-pillen en meer dan twintig gram cocaïne in haar bezit hebben gehad.

Uit de hand gelopen experiment

Volgens de advocaat van Grives, Koen Vaneecke, bereidt ze zich voor op een nieuwe rol. Het zou om een uit de hand gelopen experiment gaan. „Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden voor een nieuwe rol. Ter voorbereiding wilde ze nu weten hoe het is om drugs te verkopen.”

Maandag werd Grives voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Daar ontkende ze niet dat ze drugs wilde verkopen, waarop de onderzoeksrechter besloot haar langer vast te houden.

Grives is bekend van onder andere Vechtershart en Celblok H. In 2017 deed ze mee aan Wie is de Mol?. Ook speelde ze rollen in de films Alleen Maar Nette Mensen (2012) en Tuintje in Mijn Hart (2017).