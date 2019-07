Emmy-nominaties voor The Voice en Carice van Houten

De nominaties voor een Emmy zijn dinsdag bekendgemaakt. De Amerikaanse versie van The Voice is genomineerd in de categorie Outstanding Reality-Competition Program. Het is de achtste Emmy-nominatie voor het programma van John de Mol.

Nederlands tintje

De talentenjacht werd voor het eerst genomineerd in 2012, en won de eerste Emmy het jaar erop. Ook in 2015, 2016 en 2017 ging De Mol er met de prijs vandoor. Vorig jaar moest hij RuPaul's Drag Race voor laten gaan.

The Voice neemt het dit jaar weer op tegen die show. Ook The Amazing Race, American Ninja Warrior, Nailed It en Top Chef zijn genomineerd voor de award voor beste realitycompetitieshow.

De nominatie voor The Voice was niet de enige met een Nederlands tintje. Ook Carice van Houten heeft een nominatie in de wacht gesleept voor beste gastrol in een dramaserie. De Nederlandse kreeg de nominatie voor haar rol als Melisandre in Game Of Thrones.

Record

Die speelde ze al sinds het tweede seizoen van de populaire dramaserie, maar toch dingt ze in de gastrolcategorie mee. Haar concurrenten zijn Jessica Lange (American Horror Story: Apocalypse), Cicely Tyson (How To Get Away With Murder), Laverne Cox (Orange Is The New Black), Cherry Jones (The Handmaid's Tale) en Phylicia Rashad (This Is Us).

Game Of Thrones haalde dit jaar maar liefst 32 nominaties binnen. Daarmee verbreekt de show het record voor meeste nominaties in een jaar, dat al een kwart eeuw op naam stond van NYPD Blue. De politieserie sleepte in 1994 27 nominaties in de wacht.

Organisator Television Academy maakte de nominaties dinsdag bekend in Los Angeles. De 71e Primetime Emmy Awards worden op 22 september uitgereikt in het Microsoft Theater in die stad.