Binnenkort kijk je de High School Musical-serie!

The Start of Something New voor de producers van High School Musical, want er komt een serie van de film aan! De serie is binnenkort te zien om streamingdienst Disney+.

Nieuwe releasedatum

Op Instagram is een foto van de cast geplaatst, met daarbij het bericht dat de serie zo goed als af is. De castleden waren al eerder bekend gemaakt, maar nu weten we ook de releasedatum: 12 november! Kun je eindelijk weer lekker bingewatchen.

Of de originele castleden in de serie te zien zullen zijn, is nog niet bekend.