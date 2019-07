10 pareltjes van het grootste straatfestival

Rotterdam Unlimited geldt als Europa’s grootste, meest uitbundige en veelkleurige straatfestival. Allerlei culturen komen samen en drommen bezoekers uit binnen- en buitenland reizen af naar Rotterdam. Gratis concerten, dansdemo’s, parades en nog veel meer culturele diversiteit: het is er allemaal. Van 23 tot en met 27 juli gaat het in de havenstad weer he-le-maal los. Metro pakt 10 parels uit het aanbod.

1 Straatparade

Eén van de hoogtepunten tijdens Rotterdam Unlimited, zo niet hét hoogtepunt, is de Zomercarnaval Straatparade. Traditiegetrouw op de laatste dag van het festival, gaat de Zomerqueen (Chesley Verbond uit Amsterdam) voorop. De Straatparade neemt voor een dag de Rotterdamse binnenstad over en tovert die om tot een kleurrijke, dansende en energievolle massa.

Chesley Verbond is Queen Western Union Zomercarnaval 2019. / Thijs Tromp

2 Drumstrijd

Drie brassbands, de straten van Rotterdam Centrum en toeschouwers die compleet uit hun dak gaan. Dat is de Battle of Drums op vrijdagavond 26 juli. De finalisten vertrekken vanaf Tiendplein, Mathenesserlaan en Oude Haven en dat is een tocht bomvol spektakel, show en vooral een enorme lading energie. Wie wordt de beste brassband van 2019 en gaat met de hoofdprijs naar huis? SLR, Dreamteam en Ritmo Percussion maken kans op de felbegeerde titel.

Leden van de drumband TOK Brass uit Dronten tijdens de Rotterdamse drumstrijd in 2007. / Pieter Franken | ANP

3 Talent

OPEN Rotterdam organiseert vanaf vrijdag 26 juli de RU OPEN Talenthouse. In de Doelen Studio wordt drie dagen lang een festival-hub gecreëerd, met een café, studio, expositieruimte, bar, restaurant en podium ineen. Talenten treden op en Samantha Uittenbogaart gaat in gesprek met artiesten. Hoogtepunt – op 26 juli – is de RU OPEN Talent Contest, een zoektocht naar (urban) talenten uit Rotterdam.

4 Tropen in de stad

Het Schouwburgplein verandert op vrijdag 26 juli in een tropische Rotterdamse oase (18.00 – 23.00 uur). Dit onder de naam RU N.E.W.S. Blockparty. De afkorting staat voor New Energy, Wise Stories. Wat je krijgt: een nieuwe generatie storytellers, die als autodidacte kunstenaars hun weg hebben weten te vinden. De talenten komen allemaal van eigen bodem.

Rotterdam Unlimited 2018. / Jerry Lampen | ANP

5 Straattaal

Na twee succesedities in Lantaren Venster, krijgt het concept Know the Ledge op zaterdag 27 juli een spot op het hoofdpodium van Rotterdam Unlimited. Het initiatief van House of Knowledge is een live (hiphop) showcase. Acht getalenteerde rappers en andere vocalisten zijn in een ontwikkelingstraject van twee weken klaargestoomd voor hun performance. Zij worden begeleid door een liveband.

6 Powervrouwen

Rotterdam Unlimited pakt z’n verantwoordelijkheid als het gaat om de vraag waarom er anno 2019 nog steeds zo weinig vrouwen in de muziekindustrie werkzaam zijn. De genderongelijkheid wordt gedwarsboomd door Noches de las Chicas in De Doelen (donderdag 25 juli, 19.00 – 23.30 uur). Op deze gratis toegankelijke avond word je getrakteerd op beats van vrouwelijke rappers, MC’s en dj’s, zoals Ella John, Lauwtje, Nana Fofie en Latifah.

Deze powervrouwen zie en vooral hoor je tijdens Noches de las Chicas. / Ducos

7 Salsarecord

Rotterdam Unlimited en de NS nodigen je uit om op zaterdag 27 juli mee te doen aan de grootste salsadans (de Rueda de Casino) ever. Wie met de trein reist kan eenmaal in Rotterdam aangekomen meteen meedoen. Heb je gelijk je dagelijkse portie lichaamsbeweging gehad. De grootste Rueda de Casion stamt uit dit jaar (in mei op Tenerife). Toen bewogen 1291 mensen de al dan niet stramme heupen.

8 Hofpleinhits

De grootste namen zijn als vanouds op een grote bühne op het Hofplein te vinden. Femi Kuti is er (27 juli), Frenna & 777 Band (27 juli), Orkesta Mendoza (26 juli), KD Soudsystem (26 en 27 juli) en The New Power Generation (27 juli). Jawel, we hebben het hier over de band die Prince van 1990 tot 2013 begeleidde.

The New Power Generation begeleidde jarenlang deze man, Prince. / Roberto Schmidt | AFP

9 Grenzeloos

Nee, dit kopje betekent niet dat je tijdens Rotterdam Unlimited zonder grenzen los mag gaan. Wel dat er op zaterdag 27 juli grenzeloze muzikale ontmoetingen staan te gebeuren op het Schouwburgplein. „Een muzikale supertrip, van traditioneel tot urban, op het ritme van de stad”, zo noemt de organisatie van Rotterdam Unlimited het zelf. Op het programma: Karim Baggili (België), zangeres en pianiste Karsu uit Amsterdam, de vier piepjonge Rotterdamse neefjes De Niffo’s, A Mili (zangeres uit Suriname), koningin van de urban scene Muthoni Drummer Queen uit Kenia en onze eigen succesrapper Josylvio.

Rapper Josylvio. / ANP

10 Verrassing

Tip 10: laat je gewoon verrassen. Trek de binnenstad van Rotterdam in en ontdek nieuwe dingen die je anders nooit had gezien (of geproefd). Want naast muziek en dans, is ook het eten en drinken uit allerlei culturen van 23 tot en met 27 juli niet te versmaden.