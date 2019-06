Trotse Johnny de Mol wordt opnieuw vader

Geen alcoholische slemppartijen tot diep in de nacht, met half ontklede gasten in de lampen, integendeel: op tijd naar bed! Nee, in Love Island draait het om datende bloedmooie singles in de brandende zon en een oprechte zoektocht naar de ware liefde. Maandagavond begint – na een aantal buitenlandse edities - het gehunker in de eerste Nederlands / Vlaamse Love Island op RTL 5. Metro ging naar Gran Canaria, het liefdeseiland in dit geval, en bezocht daar de adembenemende villa waarin tien singles vrijdagmiddag binnenstapten om over zes weken – hopelijk – als regelrechte plakkers Love Island te verlaten.

De villa van de buitenkant onder een grijs wolkendek.

Grijze wolken boven Gran Canaria met af en toe een bui. Nee, dat hadden we niet verwacht op dit Spaanse eiland in de Atlantische Oceaan, waar de liefde de komende weken de hoofdrol speelt. Daar, in Las Palmas, verwacht je toch een zon die op z’n minst wat verliefdheid aanwakkert. Helaas, maar niet getreurd. We zijn getuigen van de laatste voorbereidingen op de eerste Nederlands / Vlaamse Love Island. Veel Nederlanders kennen eerdere buitenlandse versies al (vooral de Britse), voor de Vlamingen is het programma volstrekt nieuw. De Belgen kennen net als wij wel Temptation Island en Ex on the Beach, populaire series waarin liefdes vooral kapot worden gemaakt.