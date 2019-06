‘Mannen moeten júist naar Bevallen met... kijken’

De tweede reeks van de reality-serie Bevallen met... is onderweg. Dinsdagavond zien we onder meer actrice Marly van der Velden. Zij maakte een heftige en bijzondere bevalling mee.

De tweede reeks Bevallen met... is begonnen en dat betekent dat BN’ers de kraamkamers mogen binnenstappen. Eén van hen is Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice Marly van der Velden. De 31-jarige zal op straat meer met Nina Sanders worden aangesproken (ze speelt de rol al 14 jaar!), maar voor zender TLC heeft ze eens iets totáál anders gedaan: meekijken met zwangere vrouwen.

Stiekem meekijken

Over het meedoen aan het programma was geen enkele twijfel. „Ik heb zelf twee bevallingen van mijn dochters meegemaakt en dat is heel anders. Ik vond dit een unieke kans om erbij aanwezig te zijn. Met mijn moeder keek ik vroeger altijd naar Bevallingsverhalen. Ik keek eigenlijk stiekem mee en vond het hartstikke interessant.”

In de eerste reeks werden toekomstige moeders 24 uur gevolgd, nu hebben de bekende gezichten kans op meer. Marly: „Je bent sowieso de hele tijd bij de moeder, of het nou een thuisbevalling is, in het ziekenhuis of bij wijze van spreken onderweg. Bij de eerste bevalling die ik zag, ging er een hele nacht overheen.”

'Bevallen Met was voor mij een unieke kans.'

Een bepaalde schroom tegenover de dame die in verwachting was, had Marly niet. „Het was fijn dat ik haar al thuis had ontmoet en je bent er de hele dag bij. Dan ontstaat er iets van een band. Toen het persen eenmaal begon, moet ik bekennen, heb ik eerst heel discreet alleen naar haar gezicht gekeken. Toen realiseerde ik me dat ik daar toch echt was om de bevalling mee te maken, dus ik moest ook kijken hoe de baby eruit komt. In het begin dacht ik alleen even oeh… Gelukkig ging de bevalling, nadat de vrouw was ingeleid, prima. De moeder heeft het heel goed gedaan. Ik was wel even vergeten dat ik niet goed tegen naalden kan. En deze dame wilde een ruggenprik. Dat vond ik het allerheftigste van heel die bevalling, haha.”

Het mooiste moment

Wat is het doel van Bevallen met... eigenlijk? „Gewoon eens laten zien hoe het nou werkelijk gaat”, zegt Marly. „Hoe komt zo’n baby’tje nou eigenlijk ter wereld? Het is niet om bijvoorbeeld de verloskundige in het zonnetje te zetten of een andere reden. We zijn bij misschien wel het mooiste moment van iemands leven en dat laten we zien. Ik sta de vrouw dan bij en heb verder niet echt een rol, maar ik vond het heel speciaal om bij de bevalling aanwezig te zijn.”

Marly vindt dat Bevallen met... ook een kijktip voor mannen is. „Zeker. Juist! Vaders to be kunnen alvast zien hoe het in z’n werk gaat. Beschouw het als een goed voorlichtingsfilmpje. Dan hoef je bij jullie echte bevalling niet bang op de gang te gaan staan.”

Bevallen met... (vlnr) Marly van der Velden, Bobbi Eden, Fatima Moreira de Melo en Monica Geuze.

Delen kwijt

Een kijkster van de eerste serie schreef op internet blij met het programma te zijn, omdat zij hele delen van haar eigen bevallingen ‘kwijt was’. Herkenbaar, vindt Marly. „Je lichaam maakt een stofje aan, waardoor je er eigenlijk niet helemaal meer bij bent. Mijn vriend heeft me over mijn bevallingen ook dingen verteld, die ik zelf helemaal niet meer wist. Zo heb ik bij mijn eerste dochter schijnbaar geprobeerd om mee te helpen haar op de wereld te krijgen. Ik had daar geen idee van. Dus ja, dit echt meemaken was daarom die unieke kans.”

De actrice vindt het werk dat verloskundigen doen geweldig, al was ze waarschijnlijk zelf geen verloskundige geworden als haar acteerambitie niet was geslaagd. „Nee, die ambitie heb ik nooit gehad. Een heel mooi beroep vind ik het wel. Als kleine Marly danste ik superveel. Ik heb altijd gedacht iets met dansen te zullen doen. Naast dansen was ik geïnteresseerd in mode en interieurs, in elk geval zou het wel iets creatiefs worden.”

Man verloren

Dat een bevalling vaak een achtbaan van emoties wordt genoemd, is in de uitzending die we dinsdag zien dubbel en dwars waar. Marly: „Deze vrouw was drie maanden voor de bevalling van het tweede kindje haar man verloren. Daardoor was het sowieso een moeilijk, maar ook bijzonder verhaal.”

Hoe bijzonder en heftig ook, de moeder vond het fijn dat Marly er was. „Ik heb geen idee eigenlijk of ze me van Goede Tijden, Slechte Tijden kende. Het is dat jij erover begint, maar ik heb dat niet gevraagd. Daar ging het natuurlijk ook niet om. De moeder vond onze aanwezigheid een fijne afleiding, zei ze. En ze heeft op deze manier een mooi document om later naar terug te kijken.”

Scepsis vooraf

Dit wetende is er bij de start van dergelijke ‘meekijkreeksen’ vooral op internet de nodige scepsis te bespeuren. Al is er nog geen seconde beeld gezien. Maar ja, camera’s bij een bevalling? Marly snapt dat wel en het is aan haar en de meekijk-collega’s om het tegendeel te bewijzen. „Dat gebeurt als je denkt dat alles frontaal zichtbaar is. Maar nee, alles wordt prachtig in beeld gebracht. Je gaat echt geen eh… opengescheurde dingen zien. Dat is helemaal de bedoeling niet. Bevallen met... is een mooi, teder en integer programma.”

Wie nog meer?

Naast Marly van der Velden duiken dit tweede seizoen ook Bobbi Eden, Monica Geuze en Fatima Moreira de Melo in Bevallen met... in de wereld van de verloskunde. In die wereld valt nogal wat te zien. In Nederland staan meer dan 3000 verloskundigen namelijk dag en nacht klaar om gemiddeld 478 baby’s per dag ter wereld te brengen. Twee jaar geleden keken behalve Do en Victoria Koblenko ook twee mannen mee: Filemon Wesselink en Dirk Zeelenberg. TLC heeft geen speciale reden waarom er tijdens deze reeks geen heren aan de kraambedden staan.

Bevallen met... is tot en met 18 juni om 20.30 uur op dinsdagavonden op TLC te zien.