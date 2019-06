Komt Tempation-Megan Joshua verrassen in EOTB?!

Dikke kans dat de kijkers van Temptation Island (wat nu even niet wordt uitgezonden) zich elke zondagavond storten op een gloednieuwe aflevering van Ex On The Beach All Stars. En daar komt een oude Temptation-deelneemster in terug, als we sommige media mogen geloven: Megan (snap je)!

Megan deed in 2018 mee aan Temptation Island met haar toenmalige lover Kevin. Dat ging al snel mis: Kevin was meerdere malen vreemdgegaan voordat het koppel meedeed aan het programma. Megan kreeg door de lieve woorden en vriendelijke schouder om op te huilen van Joshua al snel het besef dat ze wellicht beter weg kon gaan bij Kevin. En haar 'liefdesverdriet' genas snel door de bedkunsten van Joshua, waar ze al op dag 3 kennis mee maakte.

Doei beste vriend, hallo Ex On The Beach!

Al tijdens Temptation Island bleek dat Joshua geen serieuze bedoelingen had met Megan en 'dumpte' hij haar. Megan kreeg na afloop van Temptation Island nog een relatie met Joshua's beste vriend, maar ook die relatie lijkt nu verloren te zijn gegaan: er gaan namelijk sterke geruchten de ronde dat Megan meedoet aan Ex On The Beach All Stars, als ex van Joshua.

Zo schrijft de Instagram-pagina @team_tempa, die vaak tips van (anonieme) bronnen heeft en het net als Michella Kox 9 van de 10 keer bij het goede eind heeft, dat Megan meedoet aan het programma. Ook onder andere Beautify, AXED en Cosmpolitan schreven dat Megan volgende aflevering uit de zee opduikt.

Echt hard bewijs hebben wij verder nog niet kunnen vinden, maar bij een eerdere post van Cosmopolitan is iemand eens flink gaan inzoomen op een preview van het programma en lijkt het er inderdaad op dat onder andere Megan uit de zee komt lopen. Bovendien is Megan, naast Chloë van Temptation, de enige bekende 'ex' van Joshua. Spannend!