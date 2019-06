Komt er dan toch een Harry Potter-filmreünie?

In sommige gevallen scheiden mensen omdat de liefde verwaterd is, in andere gevallen scheiden ze vanwege Borat. De beroemde tv-ster is verantwoordelijk voor de echtscheiding van Pamela Anderson en Kid Rock.

Snel einde

Het over hun oren verliefde duo stapte in 2006 in het huwelijksbootje, maar een jaar later was het schip alweer gezonken. De liefde was omgeslagen in ruzie met dank aan de Kazach Sacha Baron Cohen. Zijn personage Borat valt in de film Sascha voor de beroemde tv-actrice en middenin signeersessie probeert hij haar te kidnappen, zodat hij de plaats van Kid Rock als haar man over kan nemen.