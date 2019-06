Er komt een follow-up serie van Sex and the City!

Je had de serie, toen een film, toen een tweede film en daarna was het basta: Sex and the City komt nooit meer terug. Maar fans springen een gat in de lucht bij het volgende nieuws: er komt een nieuw boek én een nieuwe tv-serie van Sex and the City-schrijfster Candace Bushnell. En die klinkt nog beter dan het oldskool Sex and the City!

In maart afgelopen jaar werd bekendgemaakt door Deadline dat het boek van Sex and the City een follow-up kreeg met de naam Is There Still Sex in the City? Het boek staat gepland voor 6 augustus, maar dat is dus niet het enige: dit boek krijgt ook een tv-staartje met een eigen serie op televisie. En de serie zal gaan over een categorie vrouwen die je wellicht niet verwacht.

50-plussers

Er is bekendgemaakt dat het gaat om verschillende vrouwen uit New York die allen tussen de 50 en 60 jaar zijn en zich door het leven worstelen met hun kinderen en huwelijksperikelen, scheidingen, overlijdensgevallen en rouwverwerking. Ook wordt er in de serie ingezoomd op de druk op vrouwen en 'het helemaal voor elkaar moeten hebben'.

Bushnell liet via Deadline weten waarom ze ervoor gekozen heeft deze leeftijdscategorie te gebruiken voor het boek. „Vroeger was het anders. 50-plus zijn betekende het begin van je pensionering: minder werken, meer tijd aan je hobby's en vrienden besteden... Vrienden die net als jij richting een meer ontspannen levensstijl gleden. Kortom: mensen die richting hun pensioen werden niet geacht veel meer te doen dan enkel ouder en een beetje zwaarder worden."

„Er werd niet van ze verwacht dat ze sportten, een nieuw bedrijf startten, verhuisden naar een andere staat, gewoon one night stands hadden en helemaal overnieuw zouden beginnen: maar dit is precies het leven van een heleboel vijftig- en zestigplus vrouwen tegenwoordig. En ik vind het heerlijk om dat soort vrouwen te kunnen laten zien in een boek en nu ook op het scherm."

Geen oude personages

Alhoewel de deal nu rond is, is er nog geen datum bekend waarop de eerste opnames voor de nieuwe serie gaan plaatsvinden. Het lijkt erop dat geen één personages uit de originele Sex and the City terugkeert in de show.