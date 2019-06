Dief berooft Halle Berry bijna van haar hele huis

Waarom zou je een tv, laptop of auto stelen als je ook gewoon iemands hele huis buit kan maken? Inboedel en al. Dat moest de dief die Halle Berry in maart bijna beroofde gedacht moeten hebben. De 59-jarige man, die in januari ook al een poging waagde, was namelijk van plan de sloten van haar huis te verwisselen en zelf in te trekken.

Slotenmaker

De dief werd in januari ook al aangetroffen bij het huis van Berry. Toen was hij met een slot aan het rommelen, schrijft TMZ. Pas toen een tuinman hem aansprak, nam hij de benen. Slechts enkele maanden later, in maart, was het opnieuw raak. Deze keer was de man echter een stuk brutaler: hij had een slotenmaker bij zich. Een van de sloten was zelfs al vervangen toen het personeel toch maar even ging checken wat er aan de hand was.

Eigendomsbewijs

Een slotenmaker is niet het enige dat de man bij zich had, hij beschikte zelfs over een eigendomsbewijs van het huis. Ook dreigde de man de politie te bellen als het personeel van Berry hem niet met rust zou laten. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek pas dat het eigendomsbewijs nep was. De man moest mee naar het bureau en is aangeklaagd.

Volgens TMZ wist Halle Berry niet wie de man was.