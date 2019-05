Wie schitterden er het meest op social media?

Eeuwige toppers en frisse aanwas. Die komen samen op de nominatielijst van de zesde editie van The Best Social Awards.

Gaat de Social Award Best Personality naar Chantal Janzen, rapper Donnie, Gwen van Poorten, Nienke Plas, Vjeze Fur, Bram Krikke of Tim Hofman? En is het beste dier Pip the Otter, kat Dennieeeeeeeeee, kat Dirkieeeeeeeeeeeee, Claire the bull terrier, Fiep of toch weer politiehond Bumper? Dat zijn tijdens The Best Social Awards slechts twee van de zestien categorieën, waarvoor woensdag (en nu door Metro) de lange lijsten met genomineerden bekendgemaakt worden.

Goede grappen, rake reacties

Zeuren zonder komma’s en punten, schelden, klagen met veel spelfouten, het gebeurt op social media natuurlijk veelvuldig. Maar het is ook genieten geblazen. Van goede grappen, rake reacties, aandoenlijke foto’s of oproepen waar je kippenvel van krijgt. Voor al die creatieve, grappige en innovatieve geesten worden daarom de zesde Best Social Awards gehouden, op 13 juni in Casco in Amsterdam.

Diederik Broekhuizen, oprichter van The Best Social, is trots op de lijsten met genomineerden. „We zijn erg blij met de frisse aanwas. Social media is constant in beweging en eerdere genomineerden stellen soms teleur of verrassen weer en elk jaar komen er nieuwe talenten bovendrijven.” Broekhuizen en zijn mensen voegden vier nieuwe categorieën toe: Beste Gamer, Beste Nieuwkomer, Beste Sporter en Beste Tiktok’er (‘ultrakorte videootjes-maker’).

Emma Wortelboer

‘Heerlijk’ zijn natuurlijk de rake reacties, ook beloond met een eigen categorie. BNN-presenatrice Emma Wortelboer heeft een nominatie op zak. Zij reageerde op het bericht ‘Ik ruk elke dag weer op je’ met een foto. Emma was verkleed als man, inclusief snor en stak haar duim op. Jan Roos twitterde ‘Ok, dus als ik een seksfilmpje van mijzelf rondstuur, iemand gooit het op Twitter en een site embed het bericht, moet ik een schadevergoeding krijgen?’ De genomineerde Gertjan reageerde op Roos: „Nee, dan moet heel Nederland een schadevergoeding krijgen.

Dit zijn naast Best Personality en Beste Dier de andere categorieën met de volgende genomineerden (tot en met 15 mei kun je stemmen via Thebestsocialawards.nl):

Beste YouTuber

Supergaande, Typisch Turnen, Music by Blanks, NikkieTutorials, Quinsding, Dylan Haegens, Boncolor en StukTV.

Vlnr: Thomas van der Vlugt, Giel de Winter en Stefan Jurriens van StukTV. / Jeroen Jumelet | ANP

Beste YouTubeserie

ANNE+, Schroom, Onbeperkt met Nienke, Untrained on a mission: next level, Gekkenwerk, Jachtseizoen, Joardy Season en #BOOS.

Beste Twitteraar

Rianne Meijer, Bas Toemen, Daan Jongen, Optyfen met Eenden, Boswachter Tim en Politieke Memes.

Beste Instagrammer

ANWB Stelletjes, Jardstruik, Jacqueline Timemachien, Lize Korpershoek, Stefan de Vries, Zeikschrift, Titia Hoogendoorn en Stuntkabouter.

Beste Gamer

Maxime MXM, DusDavidGames, xLink Tijger, Gamemeneer, Jelly en Kwebbelkop.

Beste Politicus

Lilian Marijnissen, Lisa Westerveld, Peter Kwint, Jesse Klaver, Rob Jetten en Dilan Yesilgoz.

Jesse Klaver was in 2018 de beste ‘Social-politicus’. / Bart Maat | ANP

Beste merk

Efteling, Netflix, KLM, WNF, HEMA, ING, NS en Bol.com.

Beste Bericht van de Buurman

Lyangelo Vasquez, Sanne Nederlof, Narita Derks, Roxane van Iperen, Elyse020, Dennis en Werenmemes.

Beste Reactie

Stichting Amputatie Voetbal Nederland, Dionne Stax, Micha, Gwen van Poorten, Martijn van Otterloo, Izzet Cartoon, Mitchell Kjidsew en Paul Peeters.

Dionne Stax. / Levin den Boer | ANP

Beste Bericht van de Overheid

Politie Arnhem-Noord, Politie Rotterdam EO, Politie Hoefkade, Politie Rotterdam-Oost (Basisteam IJsselland), gemeente Groningen, Korps Mariniers en Politie Amersfoort-Noord.

Beste Entertainment / Actualiteit-pagina

De Kelderklasse, NOS Stories, Kakhiel, De Speld, Dilemma op Dinsdag en Snackspert.

Beste Nieuwkomer

Maximakoningin_, Dennieeeeeeeeee, Zeikschrift, Catscallsofams, Meester Hidde en Merol.

Beste Sporter

Bibian Mentel, Puck Moonen, Joel Beukers, Shanice van de Sanden, Rico Verhoeven en Raemon Sluijter.