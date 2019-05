Tessa Sunniva als volwassen vrouw terug in het land

Musicalactrice Tessa Sunniva van Tol is terug en hoe. Nu staat ze in concertshow The Best of Broadway, na de zomer is zij de grote ster in de musical Anastasia in Scheveningen.

Als ze Metro ontvangt op repetitieplek Studio’s Aalsmeer, heeft ze net gehoord dat de grote naam van de show Pia Douwes wegens fysieke problemen de cast moet verlaten. Heel nerveus worden Tessa Sunniva van Tol (27) en haar collega’s Willemijn Verkaik, Freek Bartels en Stanley Burleson er niet van. Anouk Maas is als vervangster ‘als een gek’ aan het repeteren. „Het is omschakelen, maar dat komt met Anouk wel goed”, zegt de musicalactrice en zangeres vol vertrouwen. Zelf nam ze overigens de plek al in van de te drukke Celinde Schoenmaker. „We zijn hartstikke blij dat de The Best of Broadway kan doorgaan.”

Blauwe plekken

Vol vertrouwen kwam Tessa Sunniva zes jaar geleden ook vanuit de Disney-musical The Little Mermaid. Ze had aan het begin van haar musicalcarrière meteen een hoofdrol gespeeld en vloog als zeemeermin Ariël in een ingewikkelde constructie ‘al zwemmend’ door te theaters. Vol blauwe plekken, dat wel. Vervolgens verloren Nederlandse musicalliefhebbers haar uit het oog, terwijl ze ondertussen schitterde in het Duitse Oberhausen als Jane in Tarzan. Vanuit het ouderlijk huis in het 900 zielen tellende Abbenes, waar haar vader bloemen en planten teelt, werd ze zelfstandig. Alleen in een grote stad bij de oosterburen.

Nu is ze terug. En hoe. Op dit moment staat ze met de genoemde Verkaik, Bartels, Burleson en Maas in de liedjesvoorstelling The Best of Broadway. „Ik keek best wel tegen zulke grote namen op, maar nu is het meer genieten hoor. Ik ben met open armen ontvangen en zit gewoon op de eerste rij!” Deze week straalde Tessa Sunniva met ze tijdens de première in het Koninklijke Carré (‘voor het eerst, spannend!, ik heb gehoord dat je er de olifantenpoep nog ruikt’). Maar er volgt meer. De Stage Entertainment-musical Anastasia is de opvolger van The Lion King in Scheveningen en terug in Nederland heeft ze haar grootste hoofdrol te pakken. Voor Anastasia, vanaf september te zien, zegde ze een andere musical in Hamburg overigens af. Dit kon ze echt niet laten lopen.

Tessa Sunniva van Tol: 2 keer geweldig nieuws binnen 20 minuten.

Musicalwalhalla

„In The Best of Broadway zingen we uiteraard klassiekers, van Tarzan tot Les Misérables, maar ook wat nummers die het grote publiek misschien nog niet kent. Dat vind ik zelf juist leuk. Dat triggert me. We mochten allemaal een lijstje met favoriete nummers inleveren, daar werd rekening mee gehouden. Anastasia stond bij mij natuurlijk op nummer 1.” De Noord-Hollandse is zelf tweemaal in het musicalwalhalla van New York geweest. „Ik zag er onder meer The Phantom en Mathilda. Het waren korte vakanties. Anastasia was daar toen helaas niet, die is nu alleen te zien in Stuttgart en Madrid.”

Het vertrek naar Oberhausen was een bewuste keuze, want Tarzan stond hoog op haar verlanglijstje. „Toen er audities voor Jane kwamen dacht ik ‘niet geschoten is altijd mis’. Mijn Duits was okay, want mijn moeder is Duitse.” Het schot was raak en duurde liefst twee volle jaren, tussen de zes- en zevenhonderd shows lang.

The Best of Broadway.

Duitsland heeft haar veel gebracht, zoals echt volwassen worden. „Je verhuist toch naar een ander land waar je niemand kent, maar ik heb het als heel prettig ervaren. Wat ik heel tof vond, dat bijna iedereen uit de cast van elders kwam. Afrika, Amerika, IJsland, van alles. De Duitsers waren in de minderheid, dus we moesten het samen doen.”

Twee keer briljant nieuws

Dat ze straks in het AFAS Circustheater in Scheveningen opnieuw de ster van de show is in de legende van de verloren gewaande Russische prinses Anastasia, vindt zo ‘ongelooflijk’. De dag waarop ze dat hoorde, kort voor Kerstmis, werd nog gekker. „Binnen twintig minuten belde mijn agent toen. Met de vraag of ik in The Best of Broadway wilde staan. Zij wilde na mijn ‘ja’ ophangen, toen ik zei: heb je nog even?”

Of ze tussen de twee grote rollen door haar script kan leren op een ver strand, is nog even onzeker. „Ik heb helaas een beetje vliegangst tegenwoordig”, zegt de volwassene, die als debutant en zeemeermin hoog door de theaters vloog. Daarna zal ze figuurlijk vliegen. Als het gezicht van Anastasia, in tv-spotjes en grote billboards langs de weg, wordt zij misschien ook een bekend gezicht op straat. „Dat hoort erbij. Weet je, er is toch niets mooiers dan je passie kunnen delen? Ik beloof je, die musical wordt zó mooi. Ik kende het nog niet, de film wel natuurlijk, maar toen Anastasia op Broadway stond heb ik ‘m op YouTube bekeken. Als dit toch eens naar Nederland komt, dacht ik toen…”

Nu komen Anastasia en Broadway voor Tessa Sunniva binnen een paar maanden samen. Abbenes, waar ze weer – in een eigen huisje – is neergestreken is trots. De Abbenessers hadden haar al vaak kunnen horen, want zo zong in het ouderlijk huis regelmatig de longen uit haar lijf. „Maar ja, in zo’n buitengebied hoort niemand dat.”

The Best of Broadway is tot en met 16 juni te zien. Info: bestofbroadway.nl.

Tessa Sunniva solo in The Best of Broadway.

Paspoort

• Tessa Sunniva van Tol is 27 jaar.

• Opleiding: Dansacademie Lucia Marthas.

• 2e plaats in So You Wanna Be A Popstar op SBS 6 (2007).

• Scoorde als popzangeres zes maal in de Single Top 100.

• Maakte theme-song Losing My Mind voor de Playstation-game Snake Warriors Training (2010).

• Hoofdrol: Ariël in The Litte Mermaid (2012-2013).

• Eigen show op schip Disney Magic (2014).

• Hoofdrol: Jane in Tarzan (Oberhausen, 2016-2018).

• Cast: The Best of Broadway (2019).

• Hoofdrol: Anastasia in de gelijknamige musical, AFAS Circustheater Scheveningen (najaar 2019).