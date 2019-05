Rodanya geeft toe: ik had seks met Danicio

Temptation Island is eigenlijk al zo goed als voorbij, maar nu pas komen de sappige details naar boven waar we eigenlijk het hele seizoen op gewacht hebben. Zo’n beetje de grootste roddels gaat op dit moment over Rodanya, die samen met haar vriend Morgan meedeed aan Temptation Island en tijdens de allerlaatste nacht op het eiland toch echt de fout in leek te gaan met vrijgezel Danicio. En daar geeft Rodanya nu zelf meer duidelijkheid over bij Goedele On Top.

Bij het Belgische programma waarbij Goedele Liekens iedere week met een deelnemer van Temptation Island praat, was Rodanya deze week te gast. En Goedele blijkt niet van plan haar te sparen. Ze vraagt dan ook direct wat er de laatste nacht op het eiland met Danicio gebeurd is, waarop Rodanya vertelt dat er inderdaad wel gekust is. „Ik heb meerdere malen gezegd dat ik zou doen wat goed voelde en dat heb ik daar ook gedaan", verklaart ze over die avond.

„Echt kussen of zoenen kan ik het niet noemen”, vervolgt ze. „Ze maken het mooier dan het is, maar dat doen ze met alles. Maar er is wel een kusje gegeven. Ja, zeker.” Met zoenen vindt Rodanya dat het zou gaan om tongzoenen, wat die avond volgens haar niet gebeurd is.

Seks na Temptation

Maar dat was na Temptation Island wel anders, blijkt al snel in het gesprek met Goedele. Die wijst Rodanya erop dat er duidelijk een seksuele spanning was tussen Danicio en haar, iets wat Rodanya bevestigt. „Maar we hebben die avond geen seks gehad. Ik wilde niet verder. Ik had op een gegeven moment zoiets van: Rodanya dit kan gewoon niet, maar je voelde wel dat er spanning was”, vertelt ze daarover. Danicio ging volgens haar die avond weer terug naar zijn slaapplek op de grond. „Hij durfde die stap telkens niet te nemen”, zegt ze lachend, waarna ze bevestigt dat als hij wat volhardender was geweest het wellicht toen al gelukt was om haar in bed te krijgen.

Want even later maakt Goedele de opmerking: ‘Danicio, jongen toch. Je hebt je kans gemist”, waarop Rodanya lacht en zegt: „Naja kans gemist niet hoor. Uiteindelijk heeft hij wel zijn zin gekregen. Nadien hebben wij wel afgesproken en toen hebben we ook het bed gedeeld.”

Agressief

Ze vertelt verder in het programma waarom ze vindt dat haar inmiddels ex-vriend Morgan zich schijnheilig gedraagt. Volgens haar is Morgan namelijk heel anders in het echt dan op televisie, waarbij ze meerdere malen laat doorschemeren dat hij in real life nogal een temperamentje kan hebben. „Morgan is best een agressief type. Die kan nog wel eens heel boos worden”, vertelt ze waarna ze bevestigt dat hij ook wel eens fysiek agressief werd naar mannen die in het verleden naar haar toe kwamen.

Of ze nu voor een relatie met Danicio gaat? Het lijkt er niet op. „Danicio is niet echt heel erg duidelijk. Als hij echt iets zou willen, dan zou hij de eerste stap moeten zetten. Maar ik denk het niet. Er is te veel gebeurd”, besluit ze het gesprek.

Instagram

Op Instagram plaatste Rodanya kortgeleden nog een boze reactie op haar Stories, waarin ze mensen die negatief op haar reageren de wind van voren gaf. „Tyf op met jullie achterlijke Temptation-reacties", schreef ze. „Ik ontken geen ene moer en er komt een verhaal, maar wanneer ík het wil en niet wanneer jullie willen. Als je me leuk vindt, volg me. Zo niet, rot op! Vandaag helemaal geen zin in jullie gezeik. Ga wat nuttigs doen met je leven, inclusief alle journalisten. En als jullie Morgan allemaal oh zo zielig vinden, stuur hem een bericht, niet mij! Er zijn wel ergere dingen op de wereld. Gezeik van jullie de hele dag."

Of dit het verhaal was wat Rodanya naar buiten wilde brengen, is niet bekend. Wij smullen in ieder geval nog even verder van dit seizoen.