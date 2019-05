Metro bezoekt Love Island: geen gezuip, wél liefde

Geen alcoholische slemppartijen tot diep in de nacht, met half ontklede gasten in de lampen, integendeel: op tijd naar bed! Nee, in Love Island draait het om datende bloedmooie singles in de brandende zon en een oprechte zoektocht naar de ware liefde. Maandagavond begint – na een aantal buitenlandse edities - het gehunker in de eerste Nederlands / Vlaamse Love Island op RTL 5. Metro ging naar Gran Canaria, het liefdeseiland in dit geval, en bezocht daar de adembenemende villa waarin tien singles vrijdagmiddag binnenstapten om over zes weken – hopelijk – als regelrechte plakkers Love Island te verlaten.

De villa van de buitenkant onder een grijs wolkendek.

Grijze wolken boven Gran Canaria met af en toe een bui. Nee, dat hadden we niet verwacht op dit Spaanse eiland in de Atlantische Oceaan, waar de liefde de komende weken de hoofdrol speelt. Daar, in Las Palmas, verwacht je toch een zon die op z’n minst wat verliefdheid aanwakkert. Helaas, maar niet getreurd. We zijn getuigen van de laatste voorbereidingen op de eerste Nederlands / Vlaamse Love Island. Veel Nederlanders kennen eerdere buitenlandse versies al (vooral de Britse), voor de Vlamingen is het programma volstrekt nieuw. De Belgen kennen net als wij wel Temptation Island en Ex on the Beach, populaire series waarin liefdes vooral kapot worden gemaakt.

De knusse woonkamer.

Al smullen kijkers (heel veel Metronieuwslezers vooral, zo is Metro wel duidelijk geworden) van deze zonovergoten programma’s, in Love Island gaat het om een echte zoektocht naar een lover. De naam van de groeps-app van een groepje journalisten waarmee we door de grijze wolken op Gran Canaria neerdaalden, verwijst er al naar: Bestemming Ware Liefde.

Vijf dagen lockdown

Tien deelnemers aan Love Island zijn er al vijf dagen. Lockdown, dus zonder internet en mobieltje en met continu een productiemedewerker aan hun zijde. Ze hebben geen idee wie de andere deelnemers zijn. Als we hotel Bex binnenkomen, veert een jongen in de lobby enthousiast van zijn bank op. Hilariteit alom, want het blijkt deelnemer Noah uit Amsterdam die toevallig in Bex is ondergebracht. De 22-jarige – volgens een persbericht – vlotte babbelaar die met zijn small talk de vrouwen om zijn vinger windt (maar toch nog niemand vond) mag weer snel terug op zijn bank ploffen. Wij hebben als pers tenslotte informatie over de andere kandidaten. De monden gaan op slot.

Niet verkeerd: zwembad in de tuin.

7000 aanmeldingen (60 procent Nederlandse singles) kregen de zenders RTL en VIJF (Vlaanderen) binnen. Ook op straat werden twintigers aangesproken of zij aan de casting wilden meedoen. Gezocht: mensen die ‘mondig en open zijn’, over hun gevoelens en relaties durven praten, bloedmooi (‘ook van binnen’) en – het belangrijkste – werkelijk op zoek zijn naar de grote liefde in hun leven. Wie louter met z’n knappe koppie even de buis wilde halen, die kon na de casting z’n ongeloofwaardige liefdesbiezen pakken. Vijf Belgische en vijf Nederlandse singles haalden de start van vanavond. Naast genoemde Noah zien we onder meer de 23-jarige extreme betweter Sebastiana uit Aartselaar (‘ik heb altijd gelijk, ook als het niet zo is’), voormalig proftennisster Lotte uit Amstelveen (22, naarstig op zoek naar een man, maar nooit de tijd gehad om een liefde aan de haak te slaan) en Stenn uit Antwerpen, met zijn 19 jaar de enige niet-twintiger (‘houdt niet van neplippen’). Maandagavond zien we hen verplicht direct vijf stelletjes vormen. En dan maar zien waar het schip strandt: zinkend schip of huwelijksbootje.

Metro’s verslaggever neemt het er even van.

Geen roes uitslapen

Regeltjes zijn er in het huis en in de uitzendingen ook. Twee alcoholische versnaperingen per persoon per avond is de max. Rond middernacht moet iedereen naar bed (‘met mensen die tot halverwege de middag hun roes uitslapen krijgen we geen dagelijks programma van 45 minuten’). Deelnemers die fysiek of te grof verbaal geweld gebruiken, worden onmiddellijk uit de villa verwijderd. Roken gebeurt buiten, op een plek buiten beeld. En: expliciete seksscènes en naakte lijven zullen we niet zien (‘de suggestie is belangrijker dan de daad’).

Programmaleidster Nele Van Lysebeth.

Na een heftige taxirit over krappe slingerwegen, zien we hem aan randje oceaan liggen: dé Love Island-villa. Het luxe huis is één grote technische machine (met onder meer 46 vaste camera’s), waarbij de elektriciteit op het eiland ‘het maar moet doen’. Een joekel van een aggregaat was dan ook een vereiste, want als we eten in de productietuin knipperen de bolletjes al vervaarlijk als het knopje van een waterkoker wordt ingedrukt. De productie, onder leiding van Nele Van Lysebeth, is er klaar voor zover je voor zo’n operatie klaar kunt zijn. „Eigenlijk ben je dat nooit, maar we gaan ervoor. We moeten dit weekend draaien, want 48 uur later heb je uitzending. En zo zes weken lang. Zin hebben we er als ploeg sowieso in”, zegt Van Lysebeth, die op dat moment meer dan een volledige dag wakker is. Dat vindt zij niet erg, het is haar job in deze fase. „Tot het einde van het programma werken we allemaal zeven dagen per week. Daarna mag ik zelf even op vakantie.”

86 vaste medewerkers

Wie de productie daar op Gran Canaria bekijkt, kan niet anders spreken dan van een monsteroperatie. 86 Belgen en Nederlanders zijn er als vaste ploeg en daar zit geen (van het eiland ingehuurde) cateringmedewerker, taxichauffeur of schoonmaker bij. Ook de opbouwers (decor en techniek) vallen buiten de 86. Aan een tafel zit een van de decorbouwers smakelijk te eten. „Ik ben hier al drie weken”, zegt hij. „Mooie klus hoor, daar kun je me wel voor sturen.” De gespierde kerel en zijn collega’s hebben de villa een totaal nieuw aanzicht gegeven, terwijl Denemarken op deze plek het eerste Love Island-seizoen al draaide. Maar ja, elk land heeft zo z’n eigen ideeën.

De buitenkeuken waar nooit gekookt wordt.

Het past ook bij Love Island, wat slechts een format is (tien singles vormen vijf koppels en dan maar zien of het slaagt en wat de kijkers ervan vinden) maar waarbij werkelijk niets vast staat. Van Lysebeth: „Ik kan je nu niet zeggen wanneer iemand de villa zal moeten verlaten. Misschien is het nog helemaal niet nodig of gebeurt er binnen iets totaal onverwachts waarop we inspelen. En ja, als de eerste dagen blijkt dat niemand op elkaar verliefd wordt, dan moet je nieuwe mensen binnen brengen. Een aantal mensen staat daarvoor stand-by om in te vliegen. En weet je? Als je als kijker denkt ‘dat is mijn type daar in die villa’, dan kun je je tijdens de zes weken Love Island zelfs nog aanmelden.”

Nieuwe Islanders

Positiviteit, daar gaat hem om op het liefdeseiland. „Op de app zullen wij de kijker nooit een negatieve vraag stellen”, belooft Van Lysebeth. „Dus niet: welk koppel moet eruit? Maar wel: wie is jouw favoriete stelletje? De twee minst favoriete koppels lopen dan bijvoorbeeld gevaar. Of we stellen twee nieuwe Islanders voor en vragen: met wie mogen zij van jou op date?”

Van Lysebeth moet er weer vandoor om nog wat puntjes op de i van Love Island te zetten. Haar bed moet nog even wachten. Achter de deur van de villa bevinden zich inmiddels Holly Mae Brood (dochter van Herman) en Viktor Verhulst (zoon van Gert). Zij maken hun debuut als presentator van een tv-programma en zo is ook deze klus netjes over Nederland en België verdeeld. De twee leiden de journalisten rond in de villa van de singles, maar niet voordat iedereen z’n schoenen heeft uitgetrokken. Rondom de villa is het namelijk één grote modder- en stofbende, iets waar Love Island niets aan kan doen. Hier en daar ligt namelijk een braakliggend stuk grond te koop. Met zulke bloedmooie singles als buren… het is maar een tip!

Twijfelaars om te slapen

„Binnen”, nodigt Verhulst ons uit. „Ik bijt niet.” De villa is op z’n minst luxueus te noemen, op de slaapkamer na. Maar dat is bewust: alle bedden (twijfelaars) van de stelletjes staan in een relatief kleine ruimte naast elkaar. „Dit is waar jullie op wachtten natuurlijk”, zegt Holly Mae Brood. „Al het gefrummel wordt hier vastgelegd.” Verhulst haalt de romantiek er gelijk vanaf: „Het toilet is hier ook, moet je zien, lekkere plaats wel. Haha, iedereen kan van elkaar meegenieten.” „Viktor is in vorm vandaag hoor”, zegt zijn presentatiecollega. „Hij staat aan. Hallooooo.”

Holly Mae en Viktor in de slaapkamer.

„Ja, die journalisten moeten goede recensies maken Holly, zo werkt dat toch? We hebben niet voor niets een mooi hotel voor ze geregeld.” Vrolijk kwebbelend laten de twee de hele villa zien. Muren met kreten als love, chillen en cocooning. De zogeheten hide-away, waar koppels na bijvoorbeeld een challenge te hebben gewonnen een nachtje afgezonderd mogen doorbrengen. Een wat onduidelijke trap (Verhulst: „Dit is een trap als in Samson & Gert, hij leidt naar niets.”). Een buitenkeuken waar wel zal worden gegeten, maar niet gekookt (‘eten wordt voor de kandidaten gemaakt, als zij eten wordt er binnen gepoetst’), een heerlijk zwembad, een veranda, een knusse zithoek en een fitnessruimte in de buitenlucht. Het slot van de rondleiding is het uitzicht: niets meer en niets minder dan de Atlantische Oceaan. Dat uitzicht zou iedereen wel willen hebben, maar zeker de Love Island-deelnemers. Heerlijk om je even terug te trekken en te mijmeren. Misschien wel over dat mooie meisje of die mooie boy van een ander koppel…

De luxe slaapkamer Hide Away voor een nachtje afzondering.

De liefdezoekers zitten inmiddels in de villa, de pers vliegt terug. Tijdens het inchecken is voor het eerst in drie dagen de lucht boven Gran Canaria strakblauw. Wij zullen het moeten doen met Bestemming Terug Naar Regenland.

25.000 euro

Over zes weken is er een favoriet en hopelijk stapelverliefd koppel (of meerdere) in Love Island opgestaan. De meest favoriete kandidaat van het winnende stelletje zal als slot van het programma met een cheque van 25.000 euro in handen staan. Hij of zij heeft twee keuzemogelijkheden: de poen houden (liefdesmissie mislukt) of delen met zijn of haar partner (de liefdesklokken van Gran Canaria zullen vast luid klinken). Programmabazin Nele Van Lysebeth heeft daarbij gelijk een droom: „Het eerste huwelijk van Love Island Nederland / Vlaanderen, oh wat zou dat prachtig zijn. In het buitenland zijn er al meerdere huwelijken na Love Island gesloten.”

Schoenen uit! Links de stappers van Holly Mae Brood.

Love Island is vanaf maandag 27 mei zes weken lang dagelijks om 20.30 uur op RTL 5 te zien (en ook beschikbaar op Videoland).