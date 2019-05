Meghan Markle bevallen van een zoon

Het was de battle waar alle fans al twee jaar (of zelfs langer) reikhalzend naar uitkijken, maar er was weinig te zien. Dat is tenminste de klacht die er massaal gedeeld wordt over de meest recente Game of Thrones-aflevering The Long Night.

In de aflevering trekken het leger van de Night King en dat van de diverse verenigde rijken tegen elkaar op. Van The Battle of Winterfell is op sommige momenten echter ontzettend weinig te zien. Sommige delen oogden zelfs pixelig.

Comprimeren