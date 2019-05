Lekker borden smijten in Nieuwe Buren

De serie Nieuwe Buren houdt een traditie in stand: elk seizoen twee acteurs geliefden laten spelen, die ‘in het echt’ elkaars partners zijn. Nu zijn dat Sarah ‘winnares Wie Is De Mol?’ Chronis en Kay Greidanus.

Daan Schuurmans & Bracha van Doesburgh, Anna Drijver & Benjamin Bruijning, Fedja van Huêt & Karina Smulders, Thijs Römer & Katja Schuurman en Abbey Hoes & Tobias Kersloot. Allemaal speelden ze als setje een setje in dramaserie Nieuwe Buren. Volgens traditie is vanaf vrijdag 10 mei op Videoland (de serie komt niet op tv) een nieuw verliefd koppel te zien. Metro sprak Kay Greidanus (27), die net uit Zuid-Afrika terugkeerde van vijf weken opnames voor de serie Commando’s; en zijn geliefde Sarah Chronis (32), momenteel te zien in een gastrol in Goede Tijden, Slechte Tijden en in Nederlands sinds kort wereldberoemd als winnares van Wie Is De Mol? 2019. Zij betreden de seriebuurt Zonnewijk, in werkelijkheid in Almere te vinden, als Sophie en Kik. En dat gaat in Nieuwe Buren doorgaans niet zonder pijn, woede, wraak en ruzie.

Nu mag jij

Sarah: „Sophie is een ambitieuze vrouw die haar goede baan heeft opgezegd omdat zij thuis voor de baby wil gaan zorgen. Zij is hoogzwanger van het eerste kindje als onze personages in Zonnewijk komen wonen. Dat kan, want ook haar vriend Kik heeft een hele goede baan.” Tegen haar eigen vriend: „Nu mag jij.”

Kay: „Ja, ik speel Kik, die ook al ambitieus is; een echte finance-alfaman op de Zuidas. Hij verwacht een grote promotie en heeft daarom een mooi huis en een dikke Audi gekocht. Kik is een traditioneel type. Hij verwacht dat Sophie voor de kinderen gaat zorgen en elke avond lekker eten op tafel heeft staan, terwijl hij de kostwinner is.” Sarah: „Maar ja, het gaat mis natuurlijk. De promotie gaat niet door.” En dan is het huis te duur? Kay en Sarah tegelijk: „Ja, maar vooral te klein.”

Kik verwacht elke avond een lekkere maaltijd op tafel. / RTL

Het verhaal even uitleggen na drie seizoenen is best lastig. Sarah: „Er zijn inderdaad veel verhaallijnen, waarbij een deel zich nu op Sardinië afspeelt en een deel in de Zonnewijk.” Kay probeert het: „Eva ontmoet Olivier in het vliegtuig op weg naar Sardinië en krijgt Olivier en Victoria daar als nieuwe buren. Eva gaat er wonen met haar dochtertje. Olivier en Victoria ontdekken op Sardinië een geheim…” Sarah: „En daar hebben ze ons in Zonnewijk misschien wel bij nodig.” Zelf kijken dus, want er zal weer van álles plaatsvinden. Niet in de laatste plaats bij het koppel zelf. Sarah: „We hebben een eigen verhaallijn waarbij er heel veel frictie tussen ons is. Dat wordt spannend…”

Bingewatchen

Het stel, woonachtig in hartje Jordaan, keek seizoen 1 van Nieuwe Buren samen op de bank. Sarah: „Toen we voor de rollen gevraagd werden, zijn we 2 en 3 gaan bingewatchen. Toen zaten we er helemaal in en hadden we de sfeer van de serie te pakken.” Omdat ‘setjes’ in Nieuwe Buren nu eenmaal traditie zijn, zat het er dik in dat ze ooit werden gepolst. Kay: „Ik herinner me dat ik in een taxi over de Overtoom reed en toen zag ik een enorm bord met Fedja van Huêt en Karina Smulders, dat vond ik heel cool.” Zo’n zelfde joekel van een bord met hun eigen gezichten staat nu in het RTL-pand op het Mediapark in Hilversum. Kay wijst ernaar: „Die moesten we maar eens meenemen, Sarah. Leuk voor in de woonkamer.”

„Toen we de kans kregen, zeiden we gelijk ja. We waren heel blij”, vervolgt Sarah. Kay: „Er zijn best veel acterende stellen in Nederland, maar ik dacht toch ‘wie weet belt de producent een keertje’.” Sarah: „Het is een toffe uitdaging als stel. We hadden nog nooit samen gespeeld (in Meiden van de Herengracht zaten ze wel, maar hadden ze geen scènes samen, red.).” Kay: „Je weet dat je met Nieuwe Buren een pittige verhaallijn kunt verwachten en dat er echt iets te spelen valt.”

Su-per-leuk

Ze zijn in de serie niet bepaald aardig tegen elkaar. Het servies vliegt regelmatig door het huis. Sarah: „Kijk, dat vind ik nou su-per-leuk. Heerlijk, die heftige scènes samen spelen.” Kay: „Sarah vond het meteen tof, ik pas later. Ik moest Sarah, of nou ja Sophie, pijn doen. Dat ik zoveel woede moest hebben om iemand waarvan ik in het echt heel veel houd, dat kon ik in het begin moeilijk loskoppelen.” Sarah: „Ik kan me daar goed voor afsluiten.” Kay: „Borden smijten naar mijn geliefde, dat is best lastig. Maar na twee weken ging ik er ook van genieten, haha. Dat kwam vooral door Saar. Die zei ‘doe het gewoon’.” Sarah: „Ik wil alles altijd zo echt mogelijk. Moet je borden smijten? Inderdaad, doe het gewoon. Half gedoe geloof ik zelf niet eens.” Kay: „Ik beloof de kijker: het is goed gelukt!”

Samen naar een set rijden om samen te acteren, beviel de twee uitstekend. Sarah: „Echt top. Dat hebben we anders nooit. Normaal hebben we totaal andere draairitmes. We hebben ons wel gedragen als collega’s.” Kay: „Nee, stiekem zoenen in een of ander hoekje was er natuurlijk niet bij.”

Felicitaties op straat

Nieuwe Buren is de vorige zomer opgenomen, terwijl Sarah Chronis ondertussen ook aan Wie Is De Mol? mocht meedoen. „Ja, ik was even weg”, lacht ze. „Maar ik kon mooi zeggen dat ik heel druk aan het draaien was. Ik mocht bij Wie Is De Mol? alleen niet bruin worden, want dat zou niet kloppen in Nieuwe Buren.” Ze vindt het ‘best gek’ dat zoveel mensen haar op haar deelname en winst aanspreken. „Ik speel altijd een rol, maar nu eens gewoon mezelf. Ik vind het wel leuk dat mensen wat meer over me weten, maar het blijft ook raar dat mensen me op straat komen feliciteren. Dan moet ik steeds even nadenken over wat ze bedoelen.” Kay is nu ‘de vriend van de winnares van Wie Is De Mol?. „Jaja, hoeveel mensen kunnen dat zeggen?” Hij wist dat ze de reeks had gewonnen: „Ik was Sarah’s vertrouwenspersoon. Ik lag er gewoon nachten wakker van. Zou ze nu de test aan het invullen zijn, maalde ik dan. En dan maar weer wachten tot ik bericht kreeg.”