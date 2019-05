Holly en Viktor hopen op Love Island-liefdesbaby’s

Eindelijk is ’t ie daar: de Nederlands-Vlaamse versie van Love Island. Twee debuterende presentatoren hosten de naar liefde hunkerende kandidaten vanaf maandagavond 27 mei (RTL 5 en Videoland) dagelijks in een luxueuze villa: Holly Mae Brood en onze zuiderbuur Viktor Verhulst, beiden 24 jaar en vol ambitie.

Na meerdere Love Island-edities in onder meer Groot-Brittannië, Amerika, Australië, Duitsland en Denemarken, zijn nu de Nederlandse en Vlaamse singles aan de beurt. De tien singles moeten vanaf seconde één koppels vormen. Zij kunnen door het kijkerspubliek worden weggestemd, nieuwe singles kunnen de villa betreden en… het winnende koppel gaat met 25.000 euro naar huis (of één van de twee kandidaten, maar dat wijst zich de komende zes weken vanzelf). Nederland zond op RTL 5 al buitenlandse versies uit, voor de Vlamingen is het programma volstrekt nieuw.

De tien startende deelnemers van Love Island.

Bestemming Ware Liefde

Holly Mae Brood en Viktor Verhulst verblijven als presentatoren zes weken lang op Gran Canaria, de bestemming ware liefde van deze nieuwe Love Island. De een dochter van rocklegende en kunstenaar Herman Brood, de ander zoon van Studio 100-baas Gert, de succesfabriek achter onder meer K3, Kabouter Plop en Samson & Gert. Viktor werkte tot nu toe vooral achter de schermen van datzelfde Studio 100. Vlamingen zagen hem ook in Boxing Stars en De Slimste Mens ter Wereld en als voormalige wederhelft van K3-zangeres Marthe De Pillecyn. Holly Mae is al tijdenlang met haar gezicht op filmdoek en de Nederlandse buis: van Sneekweek tot Goede Tijden, Slechte Tijden en van de film All You Need Is Love tot Dance Dance Dance. Dat laatste programma won zij met haar vriend, de acteur Soy Kroon.

Metro sprak het nieuwe presentatiekoppel in de buitenlucht in de rooftop bar van hotel Bex in Las Palmas, een half uur slingerweggetjes van de Love Island-villa vandaan. De ultieme zoektocht naar ware liefde zou op dat moment 24 later beginnen. Holly Mae en Viktor zijn dan vier dagen op Gran Canaria, vier dagen onder een grijs wolkendek met hier en daar een buitje. Als dat maar niet leidt tot donkere wolken boven de liefdesvilla.

Nieuw presentatieduo aan de Atlantische Oceaan.

Superspannend

Jullie maken beiden je presentatiedebuut. Is er spanning of denk je een dag voor de start: kom nú maar op!

Holly Mae: Nou, het is wel spannend ja.

Viktor: Superspannend, maar we zijn heel blij dat we kunnen beginnen. Ik weet het namelijk al even, sinds de vorige zomer.

Holly Mae: En daar ben ik dan bijgezet, haha.

Viktor: We hebben drie audities gedaan samen. Het was BAM.

Holly Mae: Absoluut, er was direct een klik.

Keken jullie in het verleden naar Love Island-versies van andere landen?

Viktor: Ik nadat ik wist dat ik de presentator werd, toen heb ik een paar Britse seizoenen teruggekeken. In België was het niet eerder op tv. Ik moet zeggen: een superformat, ik raakte direct verslaafd. Door de dagelijkse uitzending heeft het een hoog soapgehalte. Je wordt meegezogen in de verschillende verhalen van de mensen in de villa. Je leert ze snel kennen en wilt steeds weten wat er de dag erna gebeurt. Ik wil eigenlijk zelf ook in die villa zijn, de kandidaten hebben er zo’n geweldige tijd.

Opbouwen, niet kapot maken

Holly Mae: Ik heb vorig jaar gekeken, het Britse seizoen 3. Een heerlijk programma, dat vooral heel positief is. Je duikt zó in die mensen, helemaal omdat het elke dag is. Goed bedacht dat het draait om iets opbouwen in plaats van dingen die heel mooi zijn kapot maken. Dat gebeurt natuurlijk in andere formats. Vernieuwend dus.

Holly Mae en Viktor in de buiten gelegen fitnesshoek.

Is er ook the one you love to hate?

Viktor: Het is op tv leuk om zo’n persoon erbij te hebben natuurlijk, maar dat is op Love Island lastig. Dan word je als koppel namelijk gehaat en is dat kans groot dat je naar huis moet.

Holly Mae: The one you love to hate is niet gecast in elk geval, maar niemand – wij ook niet – weet bij God niet wat er gaat gebeuren. De kandidaten leven zes weken samen, dus er zullen ongetwijfeld conflicten zijn. Dat lijkt mij tenminste, als je zes weken vakantie viert en je leven deelt met mensen die jij niet hebt uitgekozen.

Fantastische zomer

Kun je je voorstellen dat je, zonder een bekend gezicht, aan zoiets als Love Island zou meedoen?

Holly Mae: Voorstellen, ja dat wel. Als je de villa ziet en tussen allemaal knappe mensen echt op zoek bent naar liefde… Ik snap wel dat je dan een fantastische zomer hebt.

Viktor: Als er een datingprogramma zou zijn waarvoor ik me zou inschrijven, dan zou het Love Island zijn. Zeker voor België is het nieuw, verfrissend en anders dan andere datingshows. Het is zoals gezegd positief en met alleen maar singles. Koppels kunnen ook hier uit elkaar gaan na drie weken, maar dan waren zij in elk geval nog niet drie jaar samen.

Holly Mae: De energie van de mensen is heel anders. Het doel in andere programma’s is relaties kapot maken. De kandidaten van Love Island zouden het alleen maar fantastisch vinden om iemand tegen te komen waarop zij stapelverliefd worden. Hier hebben we met z’n allen gewoon een hele leuke tijd.

Holly Mae tijdens de rondleiding voor de pers door de villa.

In hoeverre kennen jullie de deelnemers eigenlijk al?

Holly Mae, die na het gesprek een van deelnemers die in het ‘interviewhotel’ is ondergebracht toevallig tegen het lijf loopt (‘hoi, leuk je te ontmoeten’ – einde gesprek): Niet. We weten wie het zijn, verder niet.

Groots moment

Viktor: Het is gezond en belangrijk dat we ze nog niet ontmoet hebben. De deelnemers zien elkaar in de villa voor het eerst en wij zijn hun hosts als ze direct iemand moeten uitkiezen. Dat is toch een groots moment in het programma. We hebben alleen dossiers van de kandidaten ingezien, dus de karakters kennen we enigszins wel.

Toen jullie de dossiers lazen, dachten jullie toen: ha, fijne samenstelling?

Viktor: Ja, daar zijn we wel trots op.

Zit je dan al te bedenken wel poppetje bij welk ander poppetje zou passen?

Holly Mae: Ja, we hebben wel een klein wedje gelegd op wat er zou kunnen gebeuren.

Viktor baalt...

Wat kan je winnen?

Holly Mae: Daar hebben we het nog niet eens over gehad, Viktor.

Viktor: Nee, nee…

Holly Mae: Hij baalt, want hij weet nu al dat hij verliest. Het slaat namelijk nergens op hoe hij heeft gewed.

Maar Vlamingen zijn toch altijd zo doordacht?

Viktor: Het is net als met gokken. Zet je in op iets wat een kleine kans heeft, dan win je meer.

Holly Mae: Maar zonder gekheid, we weten natuurlijk helemaal niet hoe het gaat lopen. We weten totaal niet hoe de mensen daar (in de villa, red.) gaan zijn. Wie weet wat voor ware aard er hier en daar boven komt.

Viktor: Het zijn wel allemaal mensen waarmee ik op café zou kunnen gaan.

Op café?

Viktor: Ja, op café. Is dat fout?

Holly Mae: Naar het café, zeggen we in Nederland tenminste. Op café is dat je er bovenop gaat zitten.

Goed uitzicht... als de lucht strakblauw is.

Elk detail kennen

Jullie zijn niet vaak in de villa, hoe gaan jullie het volgen?

Viktor: Ik denk dat we heel vaak in de productieruimte gaan hangen. Voor ons wordt het superbelangrijk dat we helemaal bij zijn. We moeten elk detail van elk verhaal kennen.

Holly Mae: Volgens mij gaan we het zo intens volgen dat we moeten afkicken als we terugkomen. Love Island wordt een soap waar we ook zo’n beetje zelf in zitten.

Zullen de Belgen en de Nederlanders eerst naar elkaar trekken?

Holly Mae: Daar hebben we het al over gehad en we hopen dat de deelnemers zich zullen mengen. En dat denk ik ook wel, zie mijn weddenschap Viktor.

Viktor: Het is toch exotisch om met iemand van een ander land te gaan, ook al zijn we buren? Vlamingen vinden Nederlanders volgens mij wel aantrekkelijk, ik ben in ieder geval wel fan van Nederlanders.

Hoe is het voor jullie om zeven weken van huis te zijn?

Viktor: Voor mij niet zwaar, ik ben alleen.

Je kunt nog meedoen hè, als er mensen worden weggestemd.

Viktor: Dat zou raar zijn haha, maar ik ben inderdaad single. Dus…

Al vijf weken overleefd

En voor jou Holly Mae?

Ik ga nog een paar keer terug ondertussen, om andere verplichtingen na te komen. Maar wij hebben net al vijf weken overleefd toen Soy in Amerika moest zijn. Wij kunnen het wel aan en hij komt ook nog naar Gran Canaria. Dat ik hier zit, daar moet hij gewoon gebruik van maken natuurlijk.

Nederland smult van datingprogramma’s, voor België is Love Island nieuw. Hoe zal het daar aanslaan?

Viktor: Ja, Nederland kent dit format al en het zal er vanaf dag één wel goed komen. In België zal er wat langere tijd overheen gaan, ik denk twee of drie weken. Ik ben ervan overtuigd dat het lukt.

Speel jij daar een belangrijke rol bij?

Viktor: Ik voel wel dat er naar me geloerd wordt, maar Holly en ik dragen het programma niet hè. Het zijn de kandidaten die shinen. Misschien dat er mensen naar me gaan kijken uit nieuwsgierigheid, maar daarna is het toch aan de deelnemers.

Vader is gewoon vader

Vinden jullie het bijzonder dat je beiden een op hun gebied succesvolle en bekende vader hebt?

Holly Mae: Eerlijk gezegd hebben we het daar niet over. Onze vader is gewoon onze vader. De vraag wordt ons best vaak gesteld, maar het is gewoon papa. Andere mensen valt het op, ons niet. Wij dachten bij die vraag alleen maar ‘oh ja, dat is ook zo’.

Wat hopen jullie dat er uit Love Island voortkomt? Love Island-kindertjes?

Holly Mae: Jaaaa, dat lijkt me zo leuk.

Viktor: Dat zou fantastisch zijn. In andere landen zijn al huwelijken gesloten.

En jullie zijn dan getuigen bij het eerste Nederlands/Vlaamse Love Island-huwelijk?

Viktor: Nou, dat zullen we nog wel eens zien.

Holly Mae: Nee man, wij zijn daar gewoon bij. Op de eerste rij.

In de zon liggen

En ook hopen op beter weer dan dit (het begint net weer te spetteren)…

Holly Mae: Dat hopen wij absoluut. Dat is misschien nog wel wat we het meeste hopen, haha. Het zou jammer zijn als het zo blijft.

Viktor: Op de momenten dat we niets te doen hebben, wil ik toch echt wel in de zon liggen.

Holly Mae: Wat je zegt. Ik ben in de vier dagen dat ik hier nu ben geen graad bruiner geworden dan toen ik uit Nederland vertrok. In Nederland was het gisteren strakblauw, balen!