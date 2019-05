Filmstudio's dreigen met boycot anti-abortusstaat

Vanaf maandag 27 mei gaan deze tien Nederlandse en Vlaamse singles op zoek naar ware liefde. De Islanders brengen zes weken door in een luxueuze villa op een mooie locatie. Benieuwd naar de kandidaten? Metro stelt ze aan je voor.

De zoektocht naar ware liefde verloopt niet altijd even soepel. De singles moeten namelijk niet alleen de harten van hun mogelijke partner veroveren maar ook die van de kijkers. Zij bepalen namelijk welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Dit zijn de 'Islanders': van links naar rechts:

Martin (22, Londen)

De 22-jarige Martin is professioneel bokser en model. Martin heeft één grote droom en dat is om wereldkampioen boksen te worden. Hoezeer hij zijn tegenstanders in de ring ook verrot slaat, niets of niemand kan hem boos maken. Ondanks dat hij genoeg aandacht krijgt van vrouwen, is Martin nog steeds single en naar eigen zeggen komt dat omdat hij de ware nog niet heeft ontmoet.

Stenn (19, Antwerpen)

De 19-jarige Stenn is nu ongeveer een jaar single. Zijn langste relatie duurde een jaar. Hij valt steeds op brunettes, maar ziet zichzelf eigenlijk later met een blonde vrouw met blauwe ogen. Hij wil namelijk dat zijn kinderen op hem lijken. Zijn toekomstige vriendin moet een klein beetje kleiner zijn dan hij is en mag tattoo's hebben. Hij houdt niet van nep lippen en een grote kont.

Noah (22, Amsterdam)

De 22-jarige single en vlotte babbelaar Noah windt met zijn small talk de vrouwen om zijn vinger. Noah wil graag de man zijn in een relatie. Maar, hij heeft ook een vrouwelijke kant. Zo vindt hij het niet erg om uren te kletsen met een rood wijntje erbij. Op Love Island hoopt Noah de liefde van zijn leven tegen te komen. Hij zoekt een vrouw met een warm gezicht, een zandloper figuur én ze moet van rode wijn houden.

Matthy (26, Oisterwijk)

Met zijn 1 meter 92 is de 26-jarige Matthy, die ook wel bekend staat als DJ JeMatthy, misschien een grote jongen, maar hij heeft ook een gevoelige kant. Al uit hij deze niet graag. Matthy is nu ruim een half jaar vrijgezel en dat is volgens hem genieten voor gevorderden geweest. Hij is daar nu wel klaar mee en kan niet wachten op de ware liefde. Ze moet wel openstaan voor het dorpsleven, want Matthy is niet van plan om zijn woonplaats Oisterwijk te verlaten. Een voordeel: een huis heeft hij al, dus ze kan zo bij hem intrekken.

Jarne (24, Sint-Truiden)

De 24-jarige app-verkoper Jarne is blij als de wekker ’s ochtends gaat en hij aan de dag kan beginnen. Hij profiteert van het leven en is uiteraard op zoek naar de liefde. Het is de eerste zomer dat hij vrijgezel is. Zijn ideale vrouw is een natuurlijke schone: knap, groot, slank en met lang haar. Qua karakter zoekt hij een fatsoenlijke vrouw die uitdagend, intimiderend, klassevol, zelfzeker en intelligent is. Ze moet iets te vertellen hebben.

Lotte (22, Amstelveen)

Deze 22-jarige voormalig prof-tennisster is naarstig op zoek naar de ware. Door het vele sporten heeft ze geen tijd gehad om een leuke vent aan de haak te slaan. Ze zoekt een man met een strak lijf en een stralende glimlach, maar ze mogen vooral niet arrogant en egocentrisch zijn. Lotte noemt zichzelf een grote flirt en kan niet wachten om dit in te zetten op Love Island.

Kaat (25, Antwerpen)

De 25-jarige studente communicatie Kaat draagt het hart op de tong. Kaat is het hard-to-get-type. Mannen moeten haar versieren en niet andersom. Ze vindt zichzelf ongeduldig en zoekt een man die haar hierin wat kan temperen. Veel eisen heeft ze niet, behalve dan dat een man humor moet hebben, en hij moet ook echt wel een goeie babbel hebben, anders raakt Kaat snel verveeld.

Aleksandra (24, Sint-Niklaas)

Aleksandra is momenteel twee jaar single. En naar eigen zeggen is ze zwaar op zoek naar de liefde, ook al weet ze dat zoeken naar de liefde eigenlijk fout is. Hij moet wel met haar moeder overweg kunnen, want zij is bijzonder belangrijk voor deze 24-jarige schone met Pools-Italiaanse roots. Ze mag graag flirten in de nabijheid van mannen en is goed in snelle praatjes. Verder wil ze graag een grote man, maar eindigt ze altijd met een kleine. Haar droomman moet wel een baan hebben, zodat ze samen een mooi inkomen hebben en een toekomst kunnen opbouwen.

Chey (24, Amsterdam)

Professioneel model Chey reist voor haar werk de hele wereld over. Als vrijgezel is ze toch wel ongelukkig. Haar liefdesleven? Dat omschrijft ze zelf als ‘alleen’. Ze is nogal kieskeurig en daar wil ze van afstappen. Ze heeft natuurlijk wel zo haar voorkeuren: hij moet sportief zijn, maar té opgepompt daar houdt ze niet van. Het zou ook fijn zijn als hij van appen en facetimen houdt, want Chey is door haar werk niet vaak thuis op de bank te vinden. Ze knapt af op lelijke tanden en mannen met weinig inhoud.

Sebastiana (23, Aartselaar)

Deze 23-jarige - naar eigen zeggen - extreme betweter heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo is is. Ze is klaar met de bad boys waar ze tot nu toe altijd op viel. Hij moet wel macho zijn, maar absoluut geen ja-knikker. Ze wil wel dat een man die haar op haar plaats kan zetten. Verder heeft ze geen behoefte aan een spierbundel die gaat feesten en vijf andere meisjes heeft.