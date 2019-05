Duncan Laurence wil onbezorgd naar Tel Aviv

Zanger Duncan Laurence probeert zich zo min mogelijk bezig te houden over het opgelaaide geweld tussen Israël en Gaza. Over zijn eigen veiligheid maakt hij zich geen zorgen, al houdt hij het conflict wel in de gaten.

De afgelopen dagen laaide het geweld in de Gazastrook op en bestookten de twee partijen elkaar met raketten. Daar vielen meerdere doden. Voor de repetities in Tel Aviv had dat geen gevolgen, die gingen gewoon door. Ook de komende dagen wordt niets gewijzigd in het geplande programma, meldde de organisator (European Broadcasting Union) eerder.

Rekening houden met conflict

Laurence liet vlak voor zijn vertrek aan het ANP weten dat hij in zijn achterhoofd rekening houdt met het conflict. „Ik houd de focus vooral op het Eurovisiesongfestival en de boodschap die zij uitdragen", vertelt hij. „Dat muziek verenigt en dat daar zo veel landen komen met diezelfde passie. Niet alleen voor muziek maar ook het verenigen van die landen. Met die visie ga ik richting Israël."

Zenuwen zijn er inmiddels ook aanwezig bij Duncan, nu zijn songfestivalavontuur echt gaat beginnen. „Maar het valt op zich mee. Het is meer gezonde spanning. Ik heb echt heel veel zin om er naartoe te gaan."

Peilen

Hoe de act er precies uit gaat zien, blijft nog spannend. Laurence liet op Schiphol niks los. Wel is de Nederlandse delegatie er helemaal klaar voor. Alles is tot in de puntjes voorbereid, maar de nieuwe ruimte en het oog van de wereldpers maken het toch anders. „Ik ben heel erg benieuwd naar de repetitie van morgen, want ik denk dat je je daar niet echt op kan voorbereiden omdat het in een keer een hele andere zaal is en een andere sfeer", zegt Duncan. „Het is ook echt wel een goed moment om te peilen waar we staan we op dit moment."

Trots

Laurence hoopt Nederland trots te kunnen maken met zijn prestatie. „Ik ga heel erg mijn best doen", zei hij vlak voor vertrek. Op 14 mei mag hij zijn Arcade ten gehore brengen tijdens de eerste halve finale. Of Duncan de finale op 18 mei haalt moet dan blijken, maar dat zit volgens de bookmakers wel goed. De Nederlander is al sinds maart een van de topfavorieten voor de eindoverwinning.