De datum voor de tweede Avatar-film is bekend!

Weet je nog Avatar, die fantastische Disneyfilm? We weten dat de focus voor velen nu ligt op Avengers: Endgame, maar wij zijn alweer een stapje verder. Disney heeft namelijk recentelijk een lijst met ongeveer zestig films uitgebracht die we voor het jaar 2027 allemaal kunnen verwachten. En daar zit onder andere een tweede Avatar bij!

2021

De follow-up van James Cameron's Avatar wordt aangekondigd alweer tien jaar nadat de eerste film uit werd gebracht. En het blijkt dat we niet eens heel lang moeten wachten: volgens de berichtgeving wordt de film uitgebracht op 17 december 2021. En dat is een jaartje korter dan verwacht. En als klap op de vuurpijl is er ook een derde deel aangekondigd in 2023, een vierde deel in 2025 en een vijfde deel in 2027.

Maar dat was niet het enige dat duidelijk is geworden uit de enorme Disney-lijst. Zo bleek onder andere dat er inderdaad een vervolg komt op Star Wars The Rise of Skywalker en dat Avengers: Endgame lang niet het einde betekent van Marvel en Disney: er staan nog tig Marvel-producties op de planning. Zin in!