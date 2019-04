Zo gaat het er écht aan toe in GTST's Meerdijk

Vrijdagavond is de zesduizendste aflevering van Nederlands langstlopende soap: Goede Tijden, Slechte Tijden. In deze minifilm wordt de kijker dit keer iets langer dan normaal meegenomen naar al het wel en wee in Meerdijk. Hoewel, Meerdijk wordt ingeruild voor de knisperende sneeuw in Lapland.

Dat het om Lapland gaat, betekent niet minder drama zo vlak voor het weekend. Een vrijgezellenfeest in Lapland en een ontmoeting met een bijzondere vrouw leiden tot een zoektocht in de sneeuw én de vraag of de bruiloft van Amir en Sjors wel doorgaat. Een hoop spanning in elk geval.

Vijf afleveringen per week

Ook nooit saai is het op de set van GTST. „Per week worden vijf afleveringen opgenomen in de Amsterdamse studio's, één dag draait het team buitenopnames”, vertelt Rohan Gottschalk, producent EndemolShine Nederland. „In anderhalve dag worden de scènes gerepeteerd voor dezelfde week en in totaal worden er ruim 70 scènes per week opgenomen.”

Het team werkt flink vooruit, niet alleen de acteurs lopen een paar weken voor. „Het begint al bij het schrijversteam, wat wordt de verhaallijn richting de zomercliff en wat hebben we daarvoor nodig? We houden ook rekening met thema’s en onderwerpen die actueel zijn.” Er wordt overigens niet extreem vooruit gewerkt: „Er staat in de zomer geen kerstboom op de set.”

Miljoen kijkers

Het harde werken loont in elk geval,gemiddeld kijken 1 miljoen mensen naar de gebeurtenissen in het fictieve dorp. Eén van die trouwe kijkers is de Almeerse Joy, die kijkt ‘sinds ze tot half negen mocht opblijven’. Inmiddels is ze 28 en kijkt ze zo’n twintig jaar naar de soap. „Je gaat in de verhaallijnen mee, ze weten het boeiend te houden. Er gebeurt altijd weer iets nieuws, zelfs de oudere rollen blijven interessant.”

De Amsterdamse Marlon kijkt ook iedere avond. „Om acht uur laat ik al mijn werk uit mijn handen vallen om te kijken”, vertelt ze. Ze raakte overspannen en vindt het moeilijk om te stoppen met werken. GTST is daar een ideale manier voor. „Het heeft een hele grote ontspanningsfactor, ik kan echt even mijn hoofd leegmaken.”

Het verstand even op nul zetten is voor Joy een belangrijke reden dat haar tv iedere avond op RTL 4 staat afgestemd. „Maar er zijn best wat dingen met een maatschappelijke context die met het echte leven overeenkomen. Denk aan de homoseksuele relatie van Lucas, of mensen met een soa. Dat GTST altijd die maatschappelijke relevantie naar boven weet te halen, vind ik leuk om te zien.”

Meningen laten zien

„De maatschappelijke thema’s worden ook niet uit het verband gerukt”, vult Marlon aan. „Ik vind het heel goed dat we die thema’s terugzien, het geeft de serie meer inhoud. En mensen uit alle sociale lagen van de bevolking kijken GTST, zo maak je meer dingen bespreekbaar. Je maakt kennis met thema’s op een laagdrempelige manier, veel makkelijker dan via een docu of iets dergelijks.”

Joy herkent zich ook vaak in de karakters. „Ik weet wel dat het een soap is, maar je leert er wel van. Het is fijn als je je met een personage kunt identificeren, hoe ga je met dingen om? En nu ook beroepsmatig, ik studeer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Als ik een situatie in GTST zie, ga ik bedenken hoe ik dit voor diegene zou oplossen.”

Geen taboes

Van taboes zijn ze bij GTST niet vies. Van tienerzwangerschappen tot draagmoederschap, van lesbische verliefdheden tot verkrachting, er wordt niets geschuwd. De maatschappelijke thema’s die Gottschalk al eerder noemde, zijn een bewuste keus. „GTST wil in dit soort verhalen door het oog van diverse personages verschillende meningen laten zien. Door thema’s mee te nemen in verhaallijnen, worden ze bespreekbaar gemaakt en dragen ze hopelijk bij aan maatschappelijke discussies.” LHBT-onderwerpen zijn een duidelijk voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan de kus tussen Laura en Tessel in 1994 en Isabella en Charlie in 2002 en het huwelijk tussen Lucas en Menno in 2014. „Die thema’s spelen sinds de start van de serie een belangrijke rol. Hierin loopt GTST voorop en daar zijn we trots op.”

Meer goeds uit Meerdijk

Er komt meer goeds uit Meerdijk, Goede Tijden, Slechte Tijden bracht een hoop bekende Nederlanders voort. Fajah Lourens kennen we tegenwoordig als fitgirl-goeroe, maar vertolkte ooit Yasmin Sanders-Fuentes. Johnny de Mol richt zich nu op Down met Johnny en redt vluchtelingen op Lesbos, maar verwierf zijn faam als Silvester Koetsier. Ook Georgina Verbaan, Isa Hoes, Cas Jansen, Antonie Kamerling, Jan Kooijman, Lieke van Lexmond, Katja Schuurman en natuurlijk Reinout Oerlemans schitterden ooit in de serie.

Meerdijk zul je niet op de landkaart vinden: het dorp is fictief. Als je afgaat op de postcode die af en toe in de serie voorkomt, lijkt het erop dat het dorp bij Almere in de buurt moet liggen. Aanvankelijk wilden de makers overigens dat Meerdijk meer een stad als Amsterdam zou zijn, maar uiteindelijk werd later toch gekozen voor een setting van een kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent.