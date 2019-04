Was de hele wereld maar een beetje als ’t Schaep

’t Schaep met de 5 Pooten gaat al enkele generaties mee. Nu als musical, maar het werkt nog steeds. ’As je maor een sprankie hoop hept’, klinkt het in volksbuurt de Jordaan.

Zelden zo’n goed aangeklede première gezien als die van de musical ’t Schaep met de 5 Pooten. Zondagavond lag er geen rode loper voor theater DeLaMar in Amsterdam, maar oude vloerkleden uit de jaren zestig. BN’ers – zie de foto’s onderaan - paradeerden er over in tijgerprintjes, trainingspakken en met hier en daar een suikerspinkapsel op het hoofd. Binnen had producent More Theater alles aangekleed in die typische Amsterdamse stijl uit de Jordaan, tot aan een opgebouwde kapsalon en ‘koekies’ op tafel aan toe.

Doortje (Eva van der Gucht) en Kootje (Jeroen van Koningsbrugge).

’t Schaep met de 5 Pooten trok in 1969 en vanaf 2006 miljoenen televisiekijkers. Weer dertien jaar later is het beroemde verhaal over het café en z’n vertrouwde barmensen en stamgasten een musical, van de hand van Raoul Heertje en met bekende melodieën van Harry Bannink (Het Zal Je Kind Maar Wezen, We Benne Op De Wereld Om Mekaar Te Helpen, Niewaar? en meer).

Extra tournee

Het is altijd afwachten hoe een beroemde tv-titel uitpakt op een podium. Nog voor de eerste voorstelling was het publiek in elk geval al enthousiast. Eigenlijk stonden slechts een lange speelperiode in DeLaMar en een week Luxor Rotterdam gepland, maar de belangstelling is zo groot dat na de zomer een tournee langs 25 grote theaters in het hele land is toegevoegd.

Riek (Ellen Pieters) en Arie (John Buijsman).

Misschien dat niet iedereen de musical tegenover de tv-serie pruimt, maar Metro heeft in elk geval weer gelachen. Of je wilt of niet, je gaat toch letten op hoe tv-sterren van hilarische rollen als Arie Balk (Ton Kas), zijn Riek (Jenny Arean), del van Mokum Lena (Georgina Verbaan) en nog-in-de-kast-gay Lukas (Marc-Marie Huijbregts) worden ingevuld.

Jeske van de Staak

Dat is gelukkig helemaal goed gekomen. De knotsgekke John Buijsman doet Ton Kas snel vergeten en Ellen Pieters vormt met de Rotterdammer (da’s te horen!) een prima koppel. Wart Kamps is net zo gek als Huijbregts, maar op een eigen manier. Bovendien blaast Jeske van de Staak als Lena je van het podium en niet alleen om haar mooie verschijning. Zij beheerst het plat-Amsterdams bovendien als de beste. Zet daar een verdienstelijk musicaldebuut van Jeroen van Koningsbrugge als barman Kootje en een uitstekende Eva van der Gucht als zijn steun, toeverlaat en heimelijke liefde Doortje tegenover en je weet dat het met dit Schaep voor veel musicalliefhebbers wel goed zit.

Lukas (Wart Kamps) en Lena (Jeske van de Staak).

Het café zelf is in deze versie wel in gevaar trouwens (het gaat in handen vallen van een Spaanse knoflook etende hengst), hoewel dat slechts de gedachte van de stamgasten is. Een ‘ondergrondse, geheime verzetsvergadering’ daarover, is werkelijk hilarisch. Of het met het café goed komt en of de vonk tussen Doortje en Kootje eindelijk eens overslaat? Ach, je moet altijd een sprankie hoop hebben, zo krijgen we van deze musical mee. Een heleboel sprankies kunnen zomaar 100 kilo sprankie worden tenslotte. Mooie gedachten. Soms zou je wensen dat de wereld een beetje van dat café ’t Schaep met de 5 Pooten had.

Info en speellijst: tschaepdemusical.nl.

Stijn Fransen en Barbara Sloesen. / Loperfoto's: Mischa Schoemaker | ANP

Guido Spek.

Frank van der Lende.

Geza Weisz en vriendin.

Bridget Maasland.