Vinchenzo: Meneer de Uil, die kende ik wel

De Fabeltjeskrant is terug van weg geweest. Eén van de Netflix-stemmen is van Vinchenzo.

„Hatsikideeeeee, dat wordt weer smikkelen en smullen.” De sluwe levensgenieter Lowieke de Vos smikkelde en smulde er in De Fabeltjeskrant jarenlang lustig op los. Nu kan de tv-kijker weer smikkelen en smullen, want de beroemde titel is terug. De film De Fabeltjeskrant en de Grote Dierenbos-spelen uit 2018 is bewerkt tot vierdelige tv-serie en vanaf (Goede) vrijdag op Netflix te zien.

Armin en Georgina

Waren personages als Meneer de Uil, Truus de Mier en Ed en Willem Bever in vroeger tijden poppen, nu is de tv-hit een animatieserie. Eén opvallende stem is op Netflix te horen. Elsje Scherjon staat sinds de jaren ‘60 bekend als de stem van de gerespecteerde dame Juffrouw Ooievaar. Scherjon sprak de stem voor de nieuwe serie opnieuw in. Verder horen we bekende namen als Richard Groenendijk, Georgina Verbaan, Loes Luca, Armin van Buuren en Vinchenzo.

Vinchenzo tijdens de première van de film vorig jaar. / Koen van Weel | ANP

De zanger uit de finale van The Voice of Holland 2017, voluit Vinchenzo Tahapary geheten, sprak de stem in van Droes de Beer. Droes was in de jaren zeventig een chagrijnige en ontevreden Dierenbosbewoner die zich stampvoetend tussen de bomen begaf. Nu is hij meer de patser van het tv-dierenrijk. Vinchenzo, 19 jaar, geeft gelijk toe dat hij ‘zijn’ beer helemaal niet kende. „Van de ouderwetse Fabeltjeskrant heb ik sowieso weinig meegekregen. Van mijn ouders wist ik dat het nostalgie voor de Nederlandse televisiekijker is. Ik denk dat ik alleen de titelsong (Hallo Meneer de Uil, waar brengt U ons naartoe?, red.) kende en Meneer de Uil had ik weleens gezien.”

Dance Dance Dance

Als hij Metro spreekt is hij met danspartner en fitgirl Notchli volop bezig aan opnames van het programma Dance Dance Dance. Maar ook een stem inspreken, wat hij eerder deed voor Ninjago, was voor hem een vorm van topsport. „Ik vind het heel leuk, maar het was ook best wel even wennen. Ik ben wel gewend om in een studio voor een microfoon te staan natuurlijk, maar dit is een totaal andere manier. Ik heb nog nooit geacteerd, maar het voordeel van een stem inspreken is gelukkig dat je de gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal niet ziet. Echt acteren zou ik moeilijker vinden.”

Droes de Beer.

Het Grote Dierenbos zou het Grote Dierenbos niet zijn, als er weer niet van alles aan de hand is. Zo dreigt een picknick van Juffrouw Ooievaar in het water te vallen, wil Stoffel de Schildpad op zijn verjaardag leren vliegen en wordt er op het scherpst van de snede gestreden tijdens de Grote Dierenbos-spelen. „Binnen het verhaal is Droes de Beer een patser”, zegt Vinchenzo. „Maar ook een krachtpatser.” In de serie van weleer woonde Droes samen met Jodokus de Marmot. Beweerd werd dat een homostel werd gepresenteerd, hoewel dat nooit daadwerkelijk werd benoemd. Vinchenzo: „In de nieuwe serie woont hij niet samen met een mannelijk dier. Hij is juist een haantje nu. En hij slooft zich uit met zijn spierkracht. Hij wil zijn spierballen graag laten zien.”

Jeugdsentiment

Dat Vinchenzo’s stem nu op Netflix te horen is, vindt hij maar wat mooi. „Ik kijk regelmatig naar Netflix, ik heb zo van die kijkperiodes. Als ik wat meer vrije tijd heb, vind ik het heerlijk om een serie te zien. Ik ben er wel trots op dat ik heb meegewerkt. Waar je André Hazes als typisch Nederlands voor de muziek kunt bestempelen, is De Fabeltjeskrant dat toch wel voor de tv-wereld. Het is prachtig jeugdsentiment.”

De man die de afgelopen jaren prijzen won als ‘hottest musician’, ‘beste kickstart’, ‘beste nieuwkomer’, ‘talent van het jaar’ en ‘favoriete ster’, hoopt zijn stem nog vaker uit te lenen. Als hij een titel voor het uitkiezen had, dan wist hij het wel: „De Hulk, dat lijkt me gaaf.” Maar eerst is het tijd voor De Fabeltjeskrant. Vinchenzo zal de serie bekijken. „Ik heb het als film natuurlijk al gezien, maar ik denk dat ik mijn neefjes en nichtjes uitnodig. En dan gaan we samen voor de buis zitten.”

Zo zien de Dierenbosbewoners er tegenwoordig uit:

Fabeltjeskrant in het kort

• De Fabeltjeskrant werd voor het eerst uitgezonden in 1968, ‘net voor kinderbedtijd’.

• Meneer de Uil is altijd degene geweest die voorlas uit de krant (de stem was van Frans van Dusschoten).

• Aan de Fabeltjeskrant-periode kwam een einde na 1041 afleveringen.

• In de jaren ’80 keerde de Fabeltjeskrant terug en kwam het aantal uitzendingen op 1640.

• In 2005 werd de Fabeltjeskrant verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuws.

• Vorig jaar, op de 50e verjaardag, kwam film De Fabeltjeskrant en de Grote Dierenbos-spelen in de bioscoop.

• De film is bewerkt tot een serie en vanaf morgen te zien op Netflix.