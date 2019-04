Veel klachten over 'te donkere' GoT-aflevering

Het was de battle waar alle fans al twee jaar (of zelfs langer) reikhalzend naar uitkijken, maar er was weinig te zien. Dat is tenminste de klacht die er massaal gedeeld wordt over de meest recente Game of Thrones-aflevering The Long Night.

In de aflevering trekken het leger van de Night King en dat van de diverse verenigde rijken tegen elkaar op. Van The Battle of Winterfell is op sommige momenten echter ontzettend weinig te zien. Sommige delen oogden zelfs pixelig.

Comprimeren

Vermoed wordt dat het in het comprimeren van de aflevering fout is gegaan. Zelfs degenen een HBO-abonnement hebben via Amazon Prime konden er niet vol van genieten, zo blijkt.

Volgens The Verge was er mede door het donkere beeld na afloop van de uitzending van de aflevering op HBO in Amerika een enorme piek met de vraag: Wie is er dood gegaan in Game of Thrones?

Verder wordt de aflevering ook veelvuldig illegaal gedownload, daar zou het beeld al helemaal niet goed te zien zijn. Maar dat is misschien ook een terechte straf voor zij die illegaal de aflevering willen bekijken.