Totale vrijheid voor Henry van Loon in Random Shit

Henry van Loon speelt 21 rollen in Videolandserie Random Shit. „En dat hebben we er in drie maanden op geknald.”

‘Deze serie bevat random shit’, staat er bij de aankondiging van de gelijknamige comedyserie van Videoland te lezen. Nou, random is het. En hoe. Sinds deze week staan acht afleveringen online met Henry van Loon – voor wie het niet weet: conciërge Volkert in De Luizenmoeder – in alle 21 hoofdrollen. Metro ontmoette de man die 21 totaal verschillende personages moest en mocht neerzetten in FC Hyena, aan het water in Amsterdam-Noord.

Vrolijke hond Jannie

Van Loon komt binnen met een uiterst vrolijke hond. „Jannie, nog maar vijf maanden”, stelt hij haar voor. Jannie speelt in tegenstelling tot haar baasje maar één rol. Die van jonge spring in het veld die alleen maar wil spelen. „Ze is best groot al hè?”

Random Shit is een knotsgekke creatie vol ongemakkelijke humor van de komediemakers Flip van der Kuil en Steffen Haars (ze maakten eerder New Kids). Het duo, Henry van Loon en vijf verschillende regisseurs kregen carte blanche van Videoland. Het ‘maak maar’ is uitzonderlijk in televisieland. Het resulteerde in een serie over Videoland zelf, dat in Random Shit een zinkend schip is. Grootheid Henry van Loon wordt door zenderbaas Gerard (een humorloze eikel, gespeeld door Ruben van der Meer) uitgenodigd. Hij moet een hit maken. De gesprekken tussen de twee, die de slechtste match uit de menselijke geschiedenis vormen, zijn de rode draad in de reeks. Wat Van Loons personage ook bedenkt, het is het volgens baas Gerard allemaal net niet. Wát het dan allemaal net niet is, krijgen we uiteraard juist te zien.

Zo kennen we Van Loon als Henry van Loon. / Levin den Boer | ANP

Van Loon: „Een paar jaar geleden begon het eigenlijk, toen Flip en ik gewoon dingen wilden maken. Niet voor een zender, maar voor onszelf. Met bevriende cameramensen en acteurs hebben we toen een dag lang leuke dingen opgenomen. Random shit, nergens voor bedoeld. Later is het toch een pilot geworden. Flip liet het aan mensen zien en die bleken heel enthousiast. Daarnaast heb ik door De Luizenmoeder mijn momentum ofzo en dus wilde men het wel hebben.”

Bloopers en outtakes

Ook nu zijn er tal van vrienden die aan de werkelijke serie meedoen. Gijs Naber bijvoorbeeld, Tygo Gernandt, Van Loons vriendin Jelka van Houten, Theo Maassen, Bo Maerten, Ton Kas en ook Telegraaf-collega John van den Heuvel. „En zes verschillende regisseurs die als het ware acht korte films hebben gemaakt. Eén zelfs in zwartwit. En een overzicht van bloopers en outtakes (beelden die de serie niet hebben gehaald, red.).”

„Bij Videoland zei men: zoek de grenzen op, maak iets geks. Doe wat je wilt doen”, zegt Van Loon, terwijl Jannie inmiddels toch rustig aan zijn voeten ligt. „Dat is heel fijn. De regisseurs werden heel enthousiast van die vrijheid. Soms waren ze verbijsterd. ‘Mag ik dit gewoon opnemen?’, vroegen ze dan. ‘Gaat niemand daar dan iets van zeggen?’. Normaal krijg je die vragen ook, terwijl ik vind dat je sommige dingen gewoon moet kunnen maken. Niet alles hoeft maar vooraf op papier te staan en in een vast format zijn gegoten. Dat willen tv-mensen altijd, formats. Als cabaretier kan ik ook niet alles van tevoren uitleggen. En sowieso: dat we carte blanche mochten werken is zeldzaam en eigenlijk vind ik dat maar raar. Bij Salvador Dalí stond er toch ook niemand naast om te melden dat die klok even anders moest? Dat ik in mijn cabaretshows altijd kan zeggen wat ik zeggen wil, beschouw ik steeds meer als een zegen.”

Een grens wat dat maken betreft, heeft hij zelf wel. „Je moet kunnen lachen als je de spot drijft met iets of iemand. Maar als je een persoon pakt om het pakken, dan wordt het gemeen. Kwetsend moet je niet zijn. De lijn is dun hoor. Bij humor is vaak iemand het slachtoffer, of je dat nou zelf bent of iemand anders. Iemand is de lul.” Zijn collega Guido Weijers is dat in aflevering één. „Die heb ik even gebeld. De scène draait om het feit dat iemand in de zaal zit die alleen maar om zijn gekke ogen lacht. Ik maak dat ook mee. Dat ik anderhalf uur iets speel waarover ik goed heb nagedacht en dat na afloop iemand zegt: ‘Die gezichten die je trekt, helemaal geweldig’. Heeft die dan niet naar me geluisterd ofzo? Guido begrijpt de scène helemaal.”

Verschillende pruiken

Het opnameschema was gaaf, maar slopend met 21 types, andere kleding en verschillende pruiken. „In drie maanden hebben we het erop geknald. Dat was vrij fors.” Genieten kon Van Loon toch ook. „We moesten steeds door, maar je vindt als acteur je plezier in de vrijheid en in het spelen van de leuke scènes. Ja, ik heb genoten.”

Het fenomeen streamingdienst vindt Van Loon fijn, besluit hij als Jannie aangeeft het liggen zat te zijn. „Ik heb Netflix en HBO. Daar kijk ik naar als ik tijd heb. Ik zie amper reguliere tv meer. Als ik keek was het bijvoorbeeld Keuringsdienst van Waarde, iets informatiefs. Of autoprogramma’s op Discovery Channel, dat vond ik leuk. Videoland? Nee, dat heb ik nog niet.”

Henry van Loon in de zwartwit-aflevering. / Jeroen Hofman

Paspoort

• Henry van Loon is comedian en acteur.

• Geboren: Oirschot. Leeftijd: 37.

• Begon zijn carrière in de Comedytrain (2004).

• Maakte 5 cabaretshows. Tourt momenteel met Onze Henry door het land (dit voorjaar helemaal uitverkocht, gaat na de zomer weer verder).

• Films onder meer: New Kids Turbo, Bro’s Before Ho’s, De Boskampi’s, Ron Goossens, Low Budget Stuntman.

• Was deelnemer in de Comedy Central Roast van Giel Beelen.

• TV onder meer: Draadstaal, Van God Los, De Luizenmoeder.

• Hij is zeer actief op Instagram (@henryvanloon), plaatst daarop ook vlogjes en heeft bijna 59.000 volgers.