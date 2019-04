She said yes: Anna Nooshin gaat trouwen!

We kennen ze allemaal nog wel van het tweede seizoen van Ex On The Beach Double Dutch: de tweeling uit Maaskantje, Sharon en Esmee. We zijn een aantal jaartjes verder en de tweeling ziet er momenteel door de nodige cosmetische ingrepen behoorlijk anders uit dan toen. Echter zijn ze nog altijd knettergek, bleek maar weer toen ze meededen aan de Nederlandse versie van Just Tattoo Of Us.

Aambeien en tampon

De aflevering met de tweeling is een paar dagen geleden uitgezonden en tijdens die aflevering was te zien dat beide dames elkaar absoluut niet gespaard hebben. Esmee loopt vanaf nu namelijk permanent met opengesperde billen met aambeien op haar been en ook de tatoeage van Sharon was ronduit verschrikkelijk: een bebloede tampon.