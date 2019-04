Sharon laat bebloede tampon-tatoeage coveren

We kennen ze allemaal nog wel van het tweede seizoen van Ex On The Beach Double Dutch: de tweeling uit Maaskantje, Sharon en Esmee. We zijn een aantal jaartjes verder en de tweeling ziet er momenteel door de nodige cosmetische ingrepen behoorlijk anders uit dan toen. Echter zijn ze nog altijd knettergek, bleek maar weer toen ze meededen aan de Nederlandse versie van Just Tattoo Of Us.

Aambeien en tampon

De aflevering met de tweeling is een paar dagen geleden uitgezonden en tijdens die aflevering was te zien dat beide dames elkaar absoluut niet gespaard hebben. Esmee loopt vanaf nu namelijk permanent met opengesperde billen met aambeien op haar been en ook de tatoeage van Sharon was ronduit verschrikkelijk: een bebloede tampon.

Sharon heeft besloten niet voor eeuwig met een tampon op haar lijf rond te willen lopen en heeft besloten de tatoeage te coveren. In extra beelden van MTV is te zien dat een tatoeerder de tampon omtovert tot een enorme bloem die vanaf nu op het onderbeen van Sharon prijkt. Als ze de bloem bekijkt spat het enthousiasme er niet vanaf. „Ik zeg je eerlijk: ik vind hem niet super. Maar beter dan die tampon", moppert ze.

Zus Esmee heeft besloten de tatoeage met de anus vol aambeien (voorlopig) nog te laten staan. „Dus daar loop ik voor de rest van mijn leven mee rond. Dankjewel Sharon", zegt ze in de video.

Ex on the beach All Stars

Wie nog niet genoeg heeft van de knotsgekke tweeling: er zijn geruchten dat ze weer meedoen aan het gloednieuwe seizoen van Ex On The Beach Double Dutch: All Stars, waarin ex-deelnemers van de verschillende seizoenen bij elkaar in een huis worden gezet.