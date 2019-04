Regisseur Pieter Verhoeff (81) overleden

Regisseur Pieter Verhoeff is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Dat heeft zijn echtgenote donderdag laten weten. Hij was al enige tijd ziek. Verhoeff werd bekend met films als Het teken van het beest en Nynke, over de politicus Pieter Jelles Troelstra en Nienke van Hichtum, schrijfster van kinderboeken als Afke's tiental. In 2008 verfilmde Verhoeff De brief voor de koning, een nog steeds populair boek van Tonke Dragt.

Verhoeff won negen keer een Gouden Kalf en tal van andere prijzen. Voor zijn aandeel in Tokyo Trial, te zien op Netflix, kreeg hij een Emmy-nominatie. Hij maakte vanaf de jaren 70 ook tal van documentaires en maatschappelijke tv-programma's als Gat van Nederland en de kerkelijke actualiteitenrubriek Kenmerk (IKON en KRO).

Jiskefet

Ook was hij regisseur van komische VPRO-programma's als Radio Bergeijk en ook Jiskefet. Verhoeff stond samen met Herman Koch, Kees Prins en Michiel Romeyn zelfs aan de wieg van het iconische satirische tv-programma. „Zonder hem was er geen Jiskefet geweest", zegt Koch. „In principe zag niemand in Hilversum iets in een nieuw komisch VPRO-programma. Maar Pieter bleef maar hameren: dit mogen we niet laten lopen."

Actrice Monic Hendrickx noemt Verhoeff „een inspirerende, energieke man die je vertrouwen gaf en meenam in de wervelwind van zijn verhalen." Hendrickx vertolkte de titelrol in de film Nynke uit 2001. Het leverde haar een Gouden Kalf op. De eind 2012 overleden acteur Jeroen Willems speelde Troelstra. „Er zijn een paar mensen van wie je denkt: die zullen er altijd zijn, die gaan nooit dood”, stelt de actrice. „Hij werd eigenlijk nooit oud en bruiste nog steeds van de energie en de ideeën.''