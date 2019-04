Op Kinky Boots langs de grote theaters in het land

De voor Nederland nieuwe musical Kinky Boots gaat dit najaar met 26 acteurs en een liveband van 7 ‘man’ het land door. Bijzonder voor deze tijd.

Grote musicaltitels als Soldaat van Oranje, Mamma Mia! en The Lion King zijn op vaste locaties te vinden. Met dergelijke enorme producties is het amper mogelijk om met trailers en cast van theater naar theater te touren. De Graaf en Cornelissen Entertainment, een van de grootste spelers achter Stage Entertainment, durft het nog wel aan. Daarvoor is een slimme (en nodige) constructie bedacht, samen met 25 van de grootste theaters in ons land. Met z’n allen delen zij de financiële verantwoordelijkheid, niet de producent alleen.

Feelgood met prijzen

Kinky Boots, naar de gelijknamige film, is de musical waar het om gaat en die maandag werd gepresenteerd. Een feelgood uit 2012 die met veel succes in New York en Londen te zien is en alleen op Broadway al zes Tony Awards in de wacht sleepte. Liefst 26 acteurs en een liveband werden in het statige The Grand Hotel in Amsterdam voorgesteld door producent en artistiek directeur Hans Cornelissen. Onder de drie hoofdrolspelers Jonathan de Moor (hij was eerder Erik Hazelhoff Roelfzema in Soldaat van Oranje), Naidjim Severina (Simba in The Lion King) en Vajèn van den Bosch. Laatstgenoemde is het bekendste gezicht van de show en werd speciaal ingevlogen vanuit Hamburg. Daar speelt zij vanaf 14 april de hoofdrol in Paramour, de eerste musical van Cirque du Soleil.

Hans Cornelissen. / Levin den Boer | ANP

Suffe bruine schoenen

Kinky Boots draait om Charlie die van zijn vader een noodlijdende fabriek in lelijke bruine burgerlijke herenschoenen erft. Hij vindt het niks, maar moet het er mee doen. De als bokser opgevoede Simon, die liever door het leven gaat als de flamboyante drag queen Lola, blijkt zijn redding. Samen vormen zij de suffe fabriek om tot firma in kinky laarzen voor dames die eigenlijk geen dames zijn. Het personeel is bepaald niet blij op de ommezwaai, op Lauren (Vajèn van den Bosch) na. Die houdt op haar beurt weer net zo veel van de bezette Charlie als van kinky boots.

Voor Hans Cornelissen is het na My Fair Lady en Evita de derde grote productie in korte tijd die hij onder de naam NMT (Nederlandse Musical Tour) door het land laat gaan. En komend seizoen brengt hij behalve Kinky Boots ook Titanic op de planken. „Door de samenwerking met theaters en gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen we het publiek grote titels garanderen”, zegt Cornelissen. „My Fair Lady zagen we als een pilot en met Evita blijkt de samenwerking te slagen.” Wat heet: de zalen zitten voor de show met Brigitte Heitzer en René van Kooten vol en beide hoofdrolspelers werden bekroond met een Musical Award.

„Wat met NMT werkt is dat de theater, die toch je dingen moeten afnemen, niet door de strot geduwd krijgen wat jij maakt. Waar ze misschien helemaal niet op zitten te wachten. De theaters mogen op hun beurt niet zeggen wat wij moeten doen, dus we vinden elkaar in de dialoog”, zegt Cornelissen, die toegeeft voor zó’n grote productie niet anders kan dan samenwerken. „Met vele meningen komen we ergens. Wat opvalt is dat we komen tot titels die ook jongeren naar het theater trekken en zich soms alleen in het buitenland al bewezen hebben.”

Vajèn van den Bosch

De dame die de kaartverkoop geen boots maar boost moet geven is de ervaren, maar nog altijd maar 21-jarige Vajèn van den Bosch. Met Grease, On Your Feet! en nu Paramour rijgt zij de hoofdrollen aaneen. Toch nam ze zelf contact op met Hans Cornelissen, al was het niet voor Kinky Boots. „Ik heb hem inderdaad ge-appt. Gewoon om koffie te drinken en kennis te maken, want ik kende deze producent helemaal niet. Waarom ook niet? Het resulteerde toch in een auditie en hier sta ik dan.” Van den Bosch speelt de laatste jaren vooral in vaste theaters en kijkt er naar uit om weer eens door Nederland te reizen. „Heerlijk. Vast is fijn, maar nu komen we bij de mensen langs. Dat is toch wel heel leuk.” Ze waardeert het dat de producent z’n nek nog durft uit te steken. „Zeker. Ik vind dat heel stoer. Het is toch ook tof als een nieuwe show in jouw stad of bij jou in de buurt in het theater komt?”

Vajèn van den Bosch. / Sander Koning | ANP

Dan staat een taxi klaar om Vajèn snel naar Schiphol te sjezen, haar vliegtuig voor de terugvlucht staat al met draaiende motoren. Daar stapt ze overigens in op (kinky) boots met de meeste glitters die je je maar voor kunt stellen.

Muziek van Cindy Lauper

Een grote naam van weleer schreef de muziek voor Kinky Boots. Cindy Lauper scoorde in de jaren tachtig wereldhits als Girls Just Want To Have Fun, Time After Time en True Colours. Deze nummers zijn nog altijd Top 2000-noteringen. Later speelde zij in meerdere films. Lauper pakte voor Kinky Boots haar pen weer op. Hans Cornelissen staat met haar in contact als het om het bijwonen van de Nederlandse première. „Ja, er is overleg. Het zou fantastisch zijn als deze ster het zou kunnen meemaken.”