Loretta Schrijver binnenkort te zien in GTST

Loretta Schrijver heeft in Koffietijd, waarvan zij de presentatrice is, bekend gemaakt dat ze binnenkort te zien zal zijn in een aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze krijgt een gastrol in de zomercliffaflevering. In welke rol zij precies zal kruipen, is nog niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat Schrijver te zien is op de buis, ze heeft al meerdere kleine rollen op haar naam staan. Zo speelde ze in A'dam-EVA, Gooische Vrouwen, Onderweg naar Morgen en Familie Kruys.

6000 afleveringen

Vrijdagavond is de 6000ste aflevering van GTST te zien. Dat wordt groots gevierd met een extra lange aflevering, waarin onder anderen Sarah Cronis en Chantal Janzen te zien zijn. De aflevering speelt zich af in Lapland. Benieuwd hoe het er écht aan toe gaat in Meerdijk? Lees dan hier het artikel wat we eerder vandaag schreven.